Menino ou Menina? Iza descobre sexo e revela nome do primeiro filho com Yuri Lima

Em chá revelação intimista, Iza compartilha emoção ao descobrir o sexo e revela qual foi o nome escolhido para seu primeiro filho com Yuri Lima

Na noite da última segunda-feira, 13, a cantora Iza surpreendeu ao compartilhar em suas redes sociais que já descobriu o sexo do seu primeiro filho com o jogador de futebol Yuri Lima. Em um chá revelação intimista, o casal se emocionou ao descobrir que estão à espera de uma menina e aproveitaram para revelar o nome escolhido para a bebê: Nala.

Através de seu perfil no Instagram, Iza compartilhou o vídeo do momento da descoberta. No registro, ela e o namorado aparecem na sala de casa vestidos de branco de forma casual. Os dois posam em frente a balões que formam um ponto de interrogação com uma grande bexiga no meio. Antes de estourarem, eles fazem dancinhas e se emocionam.

Depois da contagem regressiva, Iza e Yuri estouraram o balão principal, que liberou uma chuva de confete rosa. Logo, os papais se abraçaram e pularam emocionados: “Meu Deus! É uma menina! Ah papai, agora eu quero ver”, a cantora brinca. “Vou ter duas meninas aqui”, disse o jogador de futebol contente com a descoberta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Na legenda, Iza compartilhou o nome escolhido para a pequena de forma discreta: “Bem-vinda, Nala”, disse a mais nova mamãe, que recebeu muitos elogios nos comentários: “Eu amei a revelação, simples e linda! mais uma vez tu acertando em tudo”, disse um seguidor. “Parabéns !!! Que incrível! E Que nome lindo!” escreveu Tata Werneck. "A leoa mais linda dessa savana toda!", comentou outro fã.

Vale lembrar que Iza dublou a personagem ‘Nala’ na versão dublada do live-action ‘O Rei Leão’, que pode ter sido a inspiração para o nome. É válido mencionar também que a cantora confirmou que espera o nascimento do primeiro filho no mês passado, em uma conversa com Leo Dias, além de dar uma entrevista na Revista Glamour de Maio.

Grávida de três meses, a artista contou sobre a alegria de se tornar mãe. "Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe. A gravidez veio no melhor momento possível”, se derreteu. “A gente sempre falou sobre isso, só não imaginei que fosse agora. Me sinto muito abençoada por ter acontecido naturalmente e dessa forma”, disse ela.

Iza relata mudanças no início da primeira gravidez:

A cantora Iza está radiante desde que anunciou a gravidez de seu primeiro filho com o jogador Yuri Lima. Mamãe de primeira viagem, a artista tem dividido com os fãs detalhes de sua rotina no início da gestação. Na noite de quinta-feira, 25, após um dia longo de trabalho, a dona do hit 'Talismã' contou ao público as primeiras mudanças em seu corpo.