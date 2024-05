Marina Ruy Barbosa envia jatinho com doações ao RS: "Fazendo minha parte"

Em suas redes sociais, Marina Ruy Barbosa envia jatinho com doações ao Rio Grande do Sul e incentiva fãs a seguirem o exemplo; veja!

A atriz Marina Ruy Barbosa mostrou que também está fazendo sua parte em ajudar o Rio Grande do Sul. Em suas redes sociais, a artista contou que enviou seu jatinho particular com doações para as vítimas das enchentes.

Em seu perfil oficial do X, antigo Twitter, a famosa compartilhou uma foto de seu jatinho, cheio de itens básicos para enviar ao sul do Brasil. Na publicação, ela incentivou seus seguidores a fazerem o mesmo e colaborarem com mais doações para a população afetada pela tragédia.

"Enviando mais doações. Que possamos fazer a diferença por todos afetados pelo Rio Grande do Sul. Sigo fazendo minha parte e se eu conseguir influenciar pelo menos uma pessoa positivamente, já me sinto com uma parte do trabalho feito!", escreveu Marina.

Que possamos fazer a diferença por todos afetados pelo Rio Grande do Sul. Sigo fazendo minha parte e se eu conseguir influenciar pelo menos uma pessoa positivamente, já me sinto com uma parte do trabalho feito! pic.twitter.com/U6Is0ZSpdy — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) May 14, 2024

Lewis Hamilton se solidariza e pede ajuda para o Rio Grande do Sul

Outro famoso que também de solidarizou com o Rio Grande do Sul foi o piloto Lewis Hamilton. Nesta terça-feira, 14, o heptacampeão mundial de Fórmula 1, que tem cidadania honorária brasileira, pediu ajuda aos seus seguidores e compartilhou informações para a doação de fundos ao estado brasileiro.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Hamilton compartilhou um vídeo mostrando a situação do sul do Brasil, que está sofrendo com as enchentes. Junto com as informações, ele compartilhou uma mensagem de solidariedade com seus seguidores.

"Meu coração está com todos impactados pelas enchentes no Brasil. Se você puder, junte-se a mim para apoiar as bravas pessoas na luta para ajudar os impactados por esta emergência", escreveu o piloto, que também deixou um link para fazer doações.