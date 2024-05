Gabi Luthai exibe o corpo impressionante após o parto de primeiro filho

Em suas redes sociais, Gabi Luthai exibe o corpo impressionante um mês após o parto de Pietro, seu primeiro filho com Teo Teló

A cantora Gabi Luthai deu à luz ao seu primeiro filho com Teo Teló, o pequeno Pietro, em abril. E nesta terça-feira, 14, a cunhada do cantor Michel Teló exibiu o resultado impressionante de seu corpo pós-parto depois do nascimento de seu filho.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Gabi tirou uma foto apenas com as roupas de baixo, onde mostrou seu abdômen, que já diminuiu significantemente desde o nascimento do bebê. Na legenda, ela refletiu sobre seu ganho de peso.

"Confesso que tô aprendendo a ser cada dia mais gentil comigo. Sei que pra muitas esse corpo já 'voltou', mas só eu sei como é o corpo que eu gosto de ter e me sinto bem. Tô longeeee... Mas me olho no espelho com AMOR e GRATIDÃO por ter gerado uma vida!", escreveu a famosa.

Gabi ainda contou que ganhou apenas dois quilos de seu peso antes da gestação. Agora, no entanto, ela está focada em aumentar sua produção de leite e desinchar seu corpo.

Confira:

Foto: Reprodução / Instagram

Gabi Luthai revela que o filho recém-nascido enfrenta disquesia

No último mês, Gabi Luthai abriu o coração sobre as dificuldades dos primeiros dias com o filho recém-nascido, Pietro, que tem apenas uma semana de vida. Em suas redes sociais, a cantora e influenciadora digital revela que o pequeno está enfrentando disquesia, uma condição comum, mas desafiadora.

Através dos stories do Instagram, Gabi desabafou sobre os sintomas do menino, que é fruto de seu relacionamento com o empresário Teo Teló, irmão do cantor Michel Teló: “A realidade de quem está mais sensível do que nunca”, disse a influenciadora ao compartilhar uma foto em que aparece posando no espelho com cara de choro.

Na sequência, a cantora desabafou sobre o diagnóstico: “E eu estou sofrendo porque ele está tendo disquesia. E eu sei que estou fazendo de tudo que posso para ajudá-lo”, ela lamentou a condição do pequeno, a disquesia, um distúrbio gastrointestinal que é caracterizado pela dificuldade de evacuar, mesmo com vontade.