Giovanna Ewbank aposta em megahair e mostra visual novo

Apresentadora Giovanna Ewbank adota extensão de cabelo para dar mais volume

Nesta quarta-feira, 5, a apresentadora Giovanna Ewbank (36) decidiu dar uma renovada em seu visual! A loira apostou no uso de um megahair, com a intenção de dar mais volume aos seus fios. Recentemente, a esposa do ator Bruno Gagliasso (40) já havia feito uma mudança, cortando a franjinha.

Gio renovou o visual com a cabeleireira das famosas, Janny Mota, que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram o resultado da mudança de visual da apresentadora. “Ela é tão linda que nem parece real. Sempre fui fã e agora sou extensionista dela. Giovanna colocou umas faixas só para dar volume aos fios”, na postagem feita nesta quinta-feira, 6.

“Estava com outra técnica que não era minha. Giovanna colocou algumas faixas de fita apenas para dar volume que é o que ama. Porém é muito loira e sem a extensão não consegue esse caimento”, explicou a especialista em extensões. Gio colocou ao todo 150 gramas e 45 de cabelos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Janny Mota Hair (@jannymotahair)



Giovanna Ewbank revela síndrome de filho

Giovanna Ewbank surpreendeu ao contar que descobriu que Bless tem uma síndrome sensorial, que faz com que ele tenha os sentidos mais aguçados. Em um episódio do podcast Quem Pode, Pod, ela explicou que percebeu alguns sinais no herdeiro e foi em busca de ajuda médica.

“Bless nunca gostou de muito barulho, nunca gostou muito de brincadeiras com muitas crianças, com muito empurra-empurra, gritaria. Ele começou a ficar muito aéreo, fazendo algumas coisas que eu achava um pouco estranhas. Comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo. […] Eu comecei a procurar vários médicos, que disseram: 'não, ele não tem nenhum grau de autismo'. Até que eu encontrei uma médica em São Paulo que diagnosticou uma síndrome sensorial no meu filho. Que é o quê? Ele ouve mais, ele sente mais o tato que nós todos, e mais cheiros também”, compartilhou.