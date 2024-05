Aos 51 anos, Adriane Galisteu revela segredo de beleza e diz: 'Só alimentação não adianta'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Adriane Galisteu confessou ser adepta da ginástica facial e recomenda técnica para mulheres que amam a beleza

Apaixonada pelo mundo da estética, a apresentadora Adriane Galisteu (51) confessou que o segredo por trás da jovialidade e da pele perfeita está também no uso da técnica "ginástica facial". Durante entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, a famosa revelou seu segredinho de beleza que ela tem indicado para todas as mulheres.

"Eu já tinha ouvido falar da ginástica facial, mas nunca achei que o resultado iria ser muito legal. Eu falava: 'isso não vai funcionar, deve ser fraquinho, não é uma coisa que de fato vai funcionar. É difícil ficar fazendo em casa sozinha'. Mas depois que sentei na cadeira, minha vida mudou. Porque faz toda a diferença", disse ela, durante um evento da Academia da Face, que aconteceu em São Paulo.

Na ocasião, a comandante do reality A Fazenda, da Record, também comentou que a ginástica facial também é uma alternativa para mulheres que não são acostumadas a fazer procedimentos estéticos, por se tratar de algo simples e que nem sempre precisa da ajuda de um profissional para obter bons resultados.

"Essa mulher que não tem esse hábito [dos procedimentos estéticos], precisa entender que chega uma hora que só naturalmente, que só na alimentação não vai adiantar mais, nem para corpo, nem para rosto, nem para cabelo, nem para a pele. Não tem jeito", defendeu a mãe de Vittorio, fruto de seu relacionamento com o empresário Alexandre Iódice.

DETONOU NOVO DOCUMENTÁRIO DO SENNA

Um documentário sobre a vida de Ayrton Senna (1960-1994) estreou na plataforma de streaming Globoplay na última quarta-feira, 1, dia em que completou 30 anos de sua morte. No entanto, para a surpresa do público, Adriane Galisteu, namorada do piloto à época dos fatos, não apareceu no projeto.

"Dia 1º de maio, não importa o que eu esteja fazendo, é sempre um dia reflexivo, mas difícil, mesmo 30 anos depois. E neste dia também, toca meu telefone, fazem perguntas, imprensa, fã, seguidores. Em especial, por causa do documentário, estou sendo bombardeada de perguntas", iniciou Adriane Galisteu.

E completou: "Estou ansiosa, sim! Como todo mundo. Não vejo a hora que estreie, também quero assistir, porém, vou assistir como ficção. A partir do momento em que eu não participo do documentário, com depoimento, com entrevista, com a minha história, é uma ficção, concordam?".