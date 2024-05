Chá de revelação: Famosos mantém a tradição ou é apenas mais um evento comercial?

Em entrevista à CARAS Brasil, o professor e especialista em marketing Maurício Felício fala sobre o tema, que virou 'moda' na internet

Quase todos os dias, a gente se depara com publicações nas redes sociais superfofas de famosos compartilhando chás de revelação. Tem para todos os gostos, desde os mais badalados e sofisticados aos mais intimistas, como o da cantora Iza (33). Curtindo a primeira gestação, ela e o marido, o jogador de futebol Yuri Lima (29), optaram por um evento mais simples para descobrirem que serão pais de uma menina, que se chamará Nala.

Mas por que esse momento tão especial se tornou viral na web? É pela tradição ou se transformou em um evento comercial? Em entrevista à CARAS Brasil, Maurício Felício, professor do curso de Comunicação e Publicidade da ESPM e especialista em marketinge, fala sobre o tema. Ele acredita que a tradição é o que se preserva. Além disso, é o que as pessoas querem ver e se identificam, se inspiram.

“Tentar surpreender alguém com o sexo fisiológico do bebê é algo tanto contemporâneo quanto ancestral. Por que isso? Porque na história da humanidade, a gente sempre se surpreendeu com qual era o sexo fisiológico da criança, mas nem sempre a gente deu muita importância para isso, na realidade. Com o tempo, a gente acaba hipervalorizando essa informação, mas a gente também precisava esperar que o bebê nascesse para saber. Quando a gente desenvolve o ultrassom, a humanidade cria o ultrassom, aí a gente consegue saber disso antes, com uma margem de acerto altíssima. Então, esses rituais de festividade, de surpresa, de inventividade, nas formas de revelar, eles são mais recentes, ele tem algumas poucas décadas”, explica.

Maurício, então, fala dessa “moda” entre os famosos. “Mas o jeito que isso tem sido feito pelas celebridades, ele vem se desenvolvendo e, principalmente, se intensificando ao longo do tempo. Então, essa história de chá, revelação, que as celebridades já faziam, isso vem há algumas décadas, mais fortemente nas últimas três, quatro décadas. Mas, principalmente, porque a vida das celebridades é algo envolto em muita estética, performance, em muito mistério, em muito glamour. Então, esse segredo, ao mesmo tempo, esse revelar é uma característica que a gente desenvolveu para as celebridades”, diz.

“Então, se a gente pensar, é uma febre mais recente, na realidade, nós, mortais do mundo comum, é que agora incorporamos isso para o nosso dia a dia. Por que? Porque nós vivemos uma vida através das redes sociais parecida com a vida das celebridades de duas décadas atrás. Então, antes só a vida das celebridades era tão envolta em especulação e em espetáculo, que tem a mesma estrutura, agora a vida das pessoas comuns também é um espetáculo, também é objeto de especulação. A gente, para parecer cada vez mais incrível, com uma vida cada vez mais interessante para as redes sociais, para as pessoas ao nosso entorno que querem sempre uma novidade, uma euforia, incorporou aspectos de celebridade para a nossa vida. Alguns rituais das celebridades foram incorporados na vida das pessoas comuns”, emenda.

O especialista ainda pondera: “Então, qual a maquiagem do dia? Qual que é a roupa do dia? A gente faz um vista-se comigo para ir para o trabalho? A gente espetacularizou a vida comum. E aí, quanto mais a gente, as pessoas comuns conseguem incorporar para a própria vida essa camada de espetáculo, de luxo, de interesse, mais elas participam dessa vida mediatizada. Mais elas ganham sinais de que elas são relevantes para o entorno, para os amigos, para as pessoas do trabalho”.

Segundo Maurício, todo mundo tem um pedacinho de celebridade que precisa interpretar para o mundo. “E essa celebridade que a gente interpreta para o mundo assume rituais. E esses rituais, quanto mais possíveis, mais a gente vai tentar implementar essa variedade, mais obrigados nós somos. Então, se hoje em dia já é fácil criar um tipo de surpresa, isso virou uma condição básica do espetáculo da vida, como ela será nas redes sociais hoje em dia. Então, todo casal com filho, no mínimo, no Ocidente, vai sentir a pressão de fazer um certo suspense e achar um jeito intrigante, um jeito criativo, inventivo de revelar para quem? Para a grande estrutura das redes sociais, para quem a gente gosta, para quem a gente nem gosta, para todo esse espetáculo que a gente criou em torno de uma vida comum".