Gabriela Prioli comemora aniversário de Anitta com linda homenagem: "Sorte por te ter perto"

A apresentadora Gabriela Prioli prestou uma linda homenagem no aniversário de 30 anos da cantora Anitta

Gabriela Prioli (37) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para Anitta, que completou 30 anos de vida nesta quinta-feira, 30.

A apresentadora publicou no feed do Instagram duas fotos em que aparece toda produzida ao lado da aniversariante, e um vídeo do programa Saia Justa, do GNT, em que fala da generosidade da amiga, e se declarou para a cantora, que é madrinha da sua filha, Ava (3 meses).

+ Anitta faz terceira comemoração de aniversário: ''Finalmente 30''

"A primeira coisa que você me disse quando eu cheguei no seu aniversário foi: 'nós não temos fotos juntas'. E é verdade. Todo ano é a mesma coisa, eu procuro uma foto nova pra postar e não encontro, porque toda vez que a gente tá junto, eu quero mesmo é estar junto. Já tem muita Anitta impressa por aí e a melhor de todas é aquela que nenhuma câmera captura. Isso diz muito sobre você", começou o texto.

"Desejo todos os dias que sua vida seja de felicidade e realizações. No 30 de março eu passo só pra lembrar. Te amo, feliz mais um ano de vida. O mundo tem sorte de ter você e eu tenho mais sorte ainda por te ter perto. (Depois de escrever a legenda e postar um parabéns nos stories, você me mandou duas fotos nossas na DM. Pronto, serão provavelmente as fotos dos próximos 5 anos)", completou.

Confira a homenagem de Gabriela Prioli para Anitta:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Prioli (@gabrielaprioli)

Fotos com a filha

Ava, filha de Gabriela Prioli e Thiago Mansur (32), completou três meses de vida no último dia 22, e a mamãe coruja fez questão de comemorar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora publicou diversos cliques em que a herdeira aparece usando um macacão estampado e dando um lindo sorriso, e celebrou o mesversário da menina. "3 meses de AVA", se derreteu ela na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!