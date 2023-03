Gabriela Prioli explode o fofurômetro ao mostrar a filha sorrindo: "Linda"

A apresentadora Gabriela Prioli postou fotos da filha sorrindo ao comemorar seu terceiro mês de vida

Ava, filha de Gabriela Prioli (37) e relacionamento Thiago Mansur (32), completou três meses de vida nesta quarta-feira, 22, e a mamãe coruja fez questão de comemorar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora publicou diversos cliques em que a herdeira aparece usando um macacão estampado e dando um lindo sorriso, e celebrou o mesversário da menina. "3 meses de AVA", se derreteu ela na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com as fotos de Ava. "Nenê linda", disse a jornalista Mari Palma. "Itii princesa linda. Amei o look", comentou a ex-peoa Jakelyne Oliveira. "Quem da conta de tanta fofura", comentou uma seguidora. "Ela tá a cara do pai", falou uma fã.

Confira as fotos da filha de Gabriela Prioli:

Relação com o corpo após a gestação

Gabriela Prioli falou sobre sua nova rotina e foi sincera ao dizer de sua relação com o próprio corpo após dar à luz Ava, que nasceu em dezembro do ano passado.

"Eu me senti bonita durante a gestação, ainda que estranhasse o meu tamanho e não gostasse muito de não caber em nenhuma roupa. Mas o pós foi bem ruim. Eu me senti horrorosa. Tava muito inchada e aí, junto com o cansaço, foi péssimo. Fiz bastante drenagem linfática quando vim do hospital pra casa", lembrou ela, revelando que já perdeu 12 dos 16 kg que engordou na gestação.

