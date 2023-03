Gabriela Prioli fala sobre relação com o corpo após dar à luz: "Me senti horrorosa"

Nova integrante do 'Saia Justa', do GNT, Gabriela Prioli foi sincera ao responder uma seguidora

Mãe recente da pequena Ava, que nasceu em dezembro do ano passado, Gabriela Prioli (37) falou sobre sua nova rotina e foi sincera ao dizer de sua relação com o próprio corpo após dar à luz.

"Eu me senti bonita durante a gestação, ainda que estranhasse o meu tamanho e não gostasse muito de não caber em nenhuma roupa. Mas o pós foi bem ruim. Eu me senti horrorosa. Tava muito inchada e aí, junto com o cansaço, foi péssimo. Fiz bastante drenagem linfática quando vim do hospital pra casa", lembrou ela.

A nova integrante do programa 'Saia Justa', do GNT, disse ainda que já perdeu quase todo o peso que ganhou durante a gestação.

"Malhei até o nono mês de gestação. Depois da cesárea, comecei a fazer caminhadas em uns 30 dias e a melhor depois de 40 dias. Tudo seguindo as orientações da minha médica e com a personal que te comigo há oito anos. Perdi 12 dos 16 kg que engordei e aí estacionei pois estou bem relaxada na dieta. Já, já eu volto", falou.

Por fim, ela garantiu que hoje está tranquila com o que vê refletido no espelho, mas espera em breve estar com as mesmas medidas de antes da gravidez.

"Atualmente me sinto bem, mas quero voltar ao peso de antes principalmente porque as roupas que tenho vestem o corpo de antes e eu não quero comprar outras", concluiu.

Gabriela Prioli rebate críticas por voltar a trabalhar após parto da filha: "Julgados o tempo todo"

Gabriela Prioli também respondeu a um questionamento sobre já ter voltado a trabalhar. "Somos julgados o tempo todo. Eu e você. Todos nós. Eu, expondo publicamente a minha vida, sou julgada talvez por mais pessoas. Essa é a única diferença", começou.

"Me julgariam se eu tivesse voltado e se eu não tivesse voltado. E nunca, não importa qual seja minha decisão, eu vou agradar a todos", disse. "Sabe o que é o mais importante? É que eu não desejo agradar a todos. Eu quero fazer aquilo que, com as ferramentas que eu tenho, me parece o melhor", finalizou.