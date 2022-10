Fiuk se declara para namorada no aniversário dela: 'Torço pra esse amor durar para sempre'

Fiuk postou foto na praia com a namorada no aniversário dela e se declarou nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 12h59

O cantor Fiuk (32) deixou todos os seus fãs suspirando ao fazer uma declaração de amor daquelas para a namorada, Thaisa Carvalho (24). O cantor, que assumiu o romance em setembro de 2021, fez questão de deixar registrado os seus sentimentos pela carioca, ao postar uma foto no feed do Instagram.

"Quem diria que eu estaria aqui comemorando o seu aniversário com você e te chamando de meu amor? Sempre penso nisso. É doido pensar que você está tantos anos ao meu lado, me apoiando, torcendo por mim, comemorando as minhas conquistas… São coisas que eu nunca vou esquecer! Hoje sou eu que comemoro tudo junto com você. Obrigado por estar sempre ao meu lado! Torço pra esse amor durar pra sempre independente de qualquer coisa. Te amo, minha magrela. Parabéns! Desejo tudo de melhor na sua vida e nanossa.", escreveu Fiuk na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por [+]FIUK (@fiuk)

História antiga

Thaisa Carvalho é fã de Fiuk desde os 11 anos de idade e falou recentemente nas redes sociais sobre a história de amor com o filho de Fábio Jr (68). A jovem não esconde a felicidade ao ver que a paixão de tiete se transformou em um enredo de amor.

“'Como é namorar o seu ídolo de infância?'. Acho que é a pergunta que eu mais escuto quando conhecem a nossa história... Namorar o meu ídolo é viver um sonho de criança que nunca nem passou pela minha cabeça. Só a gente sabe o quanto é único e louco até hoje. É lembrar de todas as vezes que eu corri para pegar a grade do show e esticava a minha mão, tentando encostar na dele e hoje as nossas mãos não se soltam em nenhum momento. É ver de perto o meu ídolo compondo aquelas músicas novas que eu contava os dias para lançar (e as vezes até compor junto hahaha). É ver ele gritando com a realização de mais um projeto e gritar junto.", contou Thaisa.