Filho caçula de Gloria Pires completa 18 anos e ganha homenagem da mãe: ''O tempo voou''

Gloria Pires comemorou o aniversário de 18 anos do filho caçula, Bento, com uma linda declaração nas redes sociais

Nesta terça-feira, 4, é dia de festa na casa de Gloria Pires (59) e Orlando Morais (60). Bento, o filho caçula do casal, está completando 18 anos de vida e ganhou belas declarações dos pais.

Após uma homenagem do pai, foi a vez da mamãe coruja dividir todo o seu amor desta data mais do que especial. A atriz relembrou uma foto da infância do herdeiro e emocionou com o texto.

"Bento, hoje você faz 18 anos - incrível como o tempo voou! A voz mudou, você é um homem, mas ainda te vejo assim, com esse olhar agregador, de uma doçura profunda, que envolve e acolhe. Te admiro tanto, filho!", começou ela.

E completou: "Desejo que você seja capaz de buscar diariamente a harmonia, tão necessária à sua existência; que a cada dia a experiência da vida seja surpreendentemente magnífica! Te amo!!", finalizou a artista.

Vale lembrar que Gloria e Orlando são casados desde 1987, e além de Bento, também são pais de Antonia Morais, de 30 anos e Ana, de 22. A atriz ainda tem Cleo (40) da relação com Fábio Jr. (68).

GLORIA PIRES DÁ BEIJÃO NO MARIDO EM CLIQUE

Gloria Pires (59) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu ao lado do marido, Orlando Morais (60). A atriz publicou uma foto encantadora, onde ela aparece dando um beijão apaixonado no amado.

Na imagem, o casal aparece abraçado, dando um beijo daqueles de cinema, enquanto usavam looks elegantes, que realçavam a sua beleza. Na legenda, ela se derreteu escrevendo: "Que a felicidade e o amor virem rotina!".

