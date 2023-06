Filhas de Rodrigo Faro ganham presente luxuoso de aniversário: 'Um dos'

Após festa simples, filhas de Rodrigo Faro ganham presente fora do Brasil para comemorar 15 e 18 anos

As filhas de Rodrigo Faro e Vera Viel, Clara Faro e Maria Faro, fizeram aniversário no dia 18. Completando 18 e 15 anos, respectivamente, as garotas nasceram no mesmo dia e ganharam um presente especial esse ano para aproveitarem juntinhas!

Após terem uma festa simples para celebrarem a data com a família e amigos, as jovens viajaram para receberem o primeiro presente. A esposa do apresentadora da Record TV mostrou em sua rede social nesta terça-feira, 20, que foi com as herdeiras para os EUA para realizar um desejo delas.

Cheias de estilo, as irmãs apareceram curtindo um show da cantora Taylor Swift fora do Brasil. "Um dos presentes de aniversário das meninas, foi ver o show da @taylorswift em Detroit nos EUA. Elas amaram", contou a modelo que além delas tem mais uma filha com Rodrigo Faro, a caçulinha Helena Faro.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a dupla e falaram sobre o presente. "Que tudo! Por aqui as minhas estão na expectativa de conseguir os ingressos, já estão me deixando doida", contou uma seguidora. "Olha que legal", falaram outros.

Leia também:Declaração de Rodrigo Faro para a esposa comove fãs: "Vou dar tudo o que eu puder"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Filhas de Rodrigo Faro ganham festa simples de aniversário

As filhas de Rodrigo Faro e Vera Viel comemoraram seu aniversário neste domingo, 18. Irmãs, Clara Faro e Maria Faro, celebraram a chegada de seus 18 e 15 anos, respectivamente. Com um evento simples, a família celebrou o momento.

Em sua rede social, a esposa do apresentador da Record TV publicou alguns registros do jantar que tiveram. Para o momento, as garotas apostaram em looks estilosos e chamaram a atenção ao aparecer produzidas.

Enquanto a mais nova elegeu um vestido estampado com botas, a primogênita de Rodrigo Faro apostou em uma calça brilhanta, uma blusa rosa e sapatos de salto.

"15 e 18 anos. Vou começar primeiro falando do amor mais lindo entre duas irmãs que nasceram exatamente no mesmo dia com três anos de diferença, poder acompanhar a relação de vocês é o maior presente de Deus na minha vida, como é gratificante pra mim ver como vocês são unidas e cuidam uma da outra com tanto respeito, carinho e amizade, uma conexão única que me enche de orgulho e emoção", começou dizendo.

"CLARA, parabéns pelo seu aniversário filha, você quem me ensinou a ser mãe, me mostrou o verdadeiro amor incondicional, hoje você completa 18 anos, minha grande companheira que me enche de beijos e abraços todos os dias como eu te amo filha e desejo a você toda felicidade do mundo, que Deus abençoe cada vez mais, estarei ao seu lado sempre que precisar, difícil expressar em palavras o que você representa pra mim. Parabéns", falou para a filha mais velha.

Vera Viel então escreveu para herdeira do meio. "MARIA, minha segunda benção de Deus, nasceu no dia em que sua irmã completava três aninhos e que alegria você trouxe pra nós, nossa família ficou ainda mais completa, você é muito especial, agora fazendo 15 anos eu nem consigo acreditar, seja muito feliz meu amor, você só me dá orgulho, te amo infinitamente, parabéns pelo seu aniversário", disse.



"Meu Deus obrigada pela vida das minhas filhas, vá com elas aonde quer que elas forem, cuida do futuro, prepara os caminhos e guia os seus passos, sei que não estarei com elas em todos os momentos, mas peço que o Senhor esteja. Vá aonde eu não posso ir e as proteja de todo o mal. Cuida da vida das minhas filhas Senhor. Feliz aniversário, Clara e Maria! 18/06/20023", finalizou.

Veja as fotos do aniversário das filhas de Rodrigo Faro: