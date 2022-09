Rodrigo Faro é flagrado em momento de cuidado com a caçula: ''Dia de ser apenas pai da Helena''

O apresentador Rodrigo Faro compartilhou um vídeo carinhoso com a filha caçula, Helena, e encantou os seguidores

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 13h42

Rodrigo Faro (48) encantou os fãs ao compartilhar uma cena encantadora na companhia da filha caçula, Helena (9). O apresentador curtiu o dia ao lado da herdeira e fez questão de dividir o momento com os fãs.

No perfil do Instagram, o artista surgiu secando o cabelo da menina em uma cena de carinho entre pai e filha. "Dia de ser apenas Pai da Helena…", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores elogiaram o lindo momento dos dois. "Parabéns! Que exemplo lindo", "Vc é um paizão! Helena cada vez mais bonita", "Paizão! Tenho muito admiração", "Lindo exemplo de pai, com certeza sua filha o admira muito", dispararam eles.

Vale lembrar que Rodrigo Faro é casado com Vera Viel (46) e, além de Helena, eles são pais de Clara, de 17 anos, e Maria, de 14.

Rodrigo Faro (48) usou suas redes sociais para exibir um momento encantador que viveu ao lado de sua família, publicando uma foto arrasadora onde aparece com a esposa, Vera Viel (46) e com suas filhas, Clara (17) e Maria (14). Na imagem, o apresentador aparece combinando o look com Clara, já que os dois usavam camisetas em tons de azul, enquanto Vera e Maria apostaram em looks também parecidos, super estilosos, em tons de beje.

