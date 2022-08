Filha de Gabriela Duarte faz 16 anos e surge enorme em novas fotos

Gabriela Duarte surpreende ao celebrar o aniversário de 16 anos da filha, Manuela: 'Minha leonina favorita'

A atriz Gabriela Duarte (48) começou o dia nesta quinta-feira, 18, com uma homenagem para a filha mais velha, Manuela (16), fruto do relacionamento com o fotógrafo Jairo Goldflus. A adolescente completou 16 anos de idade e impressionou ao mostrar o quanto já cresceu.

Manuela apareceu em novas fotos e vídeos compartilhados pela mãe, que ainda declarou o seu amor pela filha.

“Minha filha, hoje é seu dia! 16 anos da minha leonina favorita de todas as constelações. Te amo muito e te admiro, Manu!”, disse ela na legenda.

A atriz também é mãe de Frederico (9). Ela se separou do ex-marido, o fotógrafo Jairo Goldflus, há poucos meses.

Gabriela Duarte faz rara aparição com seu pai

Há poucos dias, Gabriela Duarte fez uma rara aparição ao lado do pai, Marcos Flávio Cunha Franco, que não trabalha no meio artístico. Ela posou ao lado do pai e do filho caçula, Frederico, ao celebrar o aniversário do Sr. Marcos. “Parabéns, meu garoto”, disse ela na legenda.

O pai de Gabriela Duarte é administrador de empresas e faz raras aparições públicas com a filha. Ele também é pai de André Duarte.

