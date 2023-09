Ferrugem celebra aniversário da filha com linda homenagem: "Seu melhor amigo"

O cantor Ferrugem encantou seus seguidores com linda homenagem para sua filha, Sofia, que está completando 6 anos; confira!

Nesta terça-feira, 5, o cantor Ferrugem está comemorando uma data especial para sua família. A filha do meio do pagodeiro, Sofia, está completando seis anos de idade e ganhou uma homenagem maravilhosa do paizão.

Em suas redes sociais, o marido de Thaís Vasconcellos publicou uma série de fotos e vídeos da pequena para celebrar a data com seus seguidores. Nos registros, Sofia apareceu em momentos encantadores com Ferrugem, além de ter posado em várias fotos fofas com sua família.

Na legenda da publicação, o cantor, que também é pai de Aurora e Julia, preparou um lindo texto para a aniversariante. "Meu neném hoje completa 6 aninhos hoje e eu só posso agradecer a Deus por me trazer alguém tão igual a mim e com tanto brilho próprio a ponto de mudar a minha vida de uma forma tão notável. Filha, o pai vai estar aqui pra sempre sendo seu melhor amigo, seu amor, seu filhinho e tudo aquilo que você quiser que o pai seja", iniciou Ferrugem.

Em seguida, ele agradeceu por ter Sofia em sua vida e listou suas qualidades. "Obrigado por ser do jeitinho que você é e que Deus te abençoe ainda mais nessa data tão especial e tão esperada por você. Hoje é feriado mundial, é aniversario da diva, Sofia, a nossa Sosoba, e eu sou só felicidade.

Parabéns por ser uma ótima filha, irmã, neta, aluna, amiga, por ser essa menina nota 1000 que só nos enche de orgulho. Papai e mamãe te amam pra sempre."

Nos comentários, seus seguidores celebraram a data especial com ele. "Parabéns, princesa!", disse fã. "Parabéns Soso lindaaaaa", escreveu outro. "Viva Sofia", disparou mais um. "Sosoba merece o mundo! Hoje o dia é todo dela", disse admirador. "A menina mais amada e iluminada que existe", enalteceu outro.

Confira a publicação: