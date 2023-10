Fernanda Machado celebra aniversário em meio à natureza: "Coração transbordando gratidão"

A atriz Fernanda Machado celebrou seu aniversário de 43 anos ao lado dos familiares e amigos

Fernanda Machado, que participou da série 'Impuros', completou 43 anos de vida nesta terça-feira, 10, e comemorou a data especial ao lado dos familiares e amigos.

Morando nos Estados Unidos, a atriz postou um vídeo no feed do Instagram, aproveitando o dia ao lado do marido, Robert Riskin, e dos filhos, Lucca de 8 anos, e Léo, de 3, em uma praia. "Na natureza, celebrando com eles, que são a razão do meu viver!", escreveu ela.

Em outra postagem, Fernanda surgiu toda sorridente, e refletiu sobre o novo ciclo. "10/10. Mais um ano de vida, mais uma volta ao sol! Coração transbordando gratidão, por mais um ano de vida com saúde, por mais um ano de memórias vividas com todos que eu amo tanto. Esse é o maior presente, estarmos vivos, com saúde e cercados dos que tanto amamos", afirmou ela.

Em seguida, a atriz fez um agradecimento. "Obrigada vida, obrigada Deus, obrigada universo, obrigada mãe e pai por terem me dado a vida, e terem me ensinado o significado do amor. Obrigada meu amor, por dividir a vida comigo, obrigada meus meninos por me ensinarem tanto sobre a vida e sobre amar. Obrigada, obrigada, obrigada!!!!!!!!!! Eu só agradeço noite e dia, não só hoje, mas todos os dias!", finalizou.

A festa de aniversário

Fernanda Machado comemorou o aniversário de 43 anos cercada das pessoas que ama. Nas redes sociais, ela postou um vídeo mostrando os detalhes da comemoração ao lado da família e também de algumas amigas. Nos registros, a atriz surge aproveitando o dia na piscina, e também soprando as velinhas na companhia dos herdeiros, em meio a natureza.

Ao dividir o momento, Fernanda voltou a agradecer as mensagens de carinho. "Agradecendo a onda de amor que recebi nesse aniversário. Foi lindo, com muita reflexão, natureza, e chamegos com meus meninos, que apagaram todas as minhas velinhas! Obrigada do fundo do meu coração, a todos que fizeram meu dia tão especial, família e amigos que comemoraram comigo de pertinho, e à distância. E muito obrigada a todos que me mandaram mensagens carinhosas por aqui. Sou muito grata por ter todos vocês na minha vida!", finalizou.