Fernanda Machado recorda gravidez de risco ao comemorar aniversário do filho caçula: "Um milagre"

Leo, o filho caçula da atriz Fernanda Machado, completou três anos de vida nesta quarta-feira, 31, e ganhou uma linda homenagem

Fernanda Machado (42) usou as redes sociais para comemorar o aniversário do seu filho caçula, Léo. O menino, fruto de seu casamento com o empresário americano Robert Riskin, completou três anos de vida nesta quarta-feira, 31.

Em seu perfil no oficial no Instagram, a atriz, que atualmente mora na cidade de Santa Barbara, na Califórnia, nos Estados Unidos, compartilhou um vídeo com vários momentos do herdeiro, incluindo quando ela ainda estava grávida e imagens do nascimento dele.

Além disso, ela também mostrou detalhes da festa de aniversário de Leo, que teve como tema os dinossauros. O aniversariante surgiu todo sorridente ao lado de um bolinho de chocolate. "Viva o Leo!!! No dia 31.05.2020, às 11:30 da manhã, ele chegou provando que milagres existem!", celebrou no começo da legenda.

Depois, Fernanda relembrou as complicações que enfrentou durante a gravidez, que aconteceu durante a pandemia da covid-19. "Leozinho, nosso serzinho de luz, chegou num momento louco, começo de pandemia, tive uma gravidez de alto risco, um parto de alto risco, onde acabei perdendo meu útero e litros de sangue. E ele chegou como um milagre, num momento difícil, iluminando tudo, provando que a luz é maior que a escuridão!", acrescentou.

A atriz completou a postagem celebrando a vida do herdeiro. "Feliz 3 aninhos meu amor! Você é um milagre precioso que a vida nos deu, agradeço todos os dias o presente de ter você na minha vida. Mamãe, papai, Lucca, Vovô, Vovó, todos nós te amamos infinito!", finalizou ela, que também é mãe de Lucca, de 7 anos.

Confira a homenagem de Fernanda Machado para o filho caçula:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Machado (@realfemachado)

Fernanda Machado relembra morte trágica na família

A atriz Fernanda Machado comoveu os seus seguidores ao relembrar os cinco anos da morte de sua sogra, Rebecca Riskin, que faleceu em 2018 ao ser uma das vítimas de um deslizamento que atingiu a região de Montecito, na Califórnia, Estados Unidos, após fortes chuvas, que provocaram o deslizamento de terra e árvores.

No Instagram, ela relembrou fotos da família reunida e falou sobre a admiração que sentia pela sogra. "Parece que foi ontem, mas há 5 anos, num dia chuvoso como hoje e com os corações despedaçados, tivemos que dizer adeus a ela. A mãe do meu marido, a vó dos meus filhos, minha sogra partiu de uma maneira muito brusca e prematura, numa tragédia que tirou a vida de 23 pessoas em Montecito. Entendo que a morte/a passagem, é algo natural e que faz parte da vida, mas dizer adeus pra quem a gente ama é duro demais. A falta física é muito grande, parece que a saudade só aumenta com o passar dos anos", disse a artista em um trecho.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!