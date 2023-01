Fernanda Machado relembra a morte trágica da sogra: 'Maneira muito brusca e prematura'

Fernanda Machado faz homenagem para a sogra, Rebecca Riskin, que faleceu em um deslizamento nos Estados Unidos

A atriz Fernanda Machado comoveu os seus seguidores ao relembrar os cinco anos da morte de sua sogra, Rebecca Riskin. A senhora faleceu em 2018 ao ser uma das vítimas de um deslizamento que atingiu a região de Montecito, na Califórnia, Estados Unidos, após fortes chuvas, que provocaram o deslizamento de terra e árvores. Nesta segunda-feira, 9, a artista decidiu homenagear a sogra ao lamentar a morte precoce dela no acidente.

No Instagram, Fernanda relembrou fotos da família reunida e falou sobre a admiração que sentia pela sogra. "Parece que foi ontem, mas há 5 anos, num dia chuvoso como hoje e com os corações despedaçados, tivemos que dizer adeus à ela. A mãe do meu marido, a vó dos meus filhos, minha sogra partiu de uma maneira muito brusca e prematura, numa tragédia que tirou a vida de 23 pessoas em Montecito", disse ela.

E completou: "Entendo que a morte/a passagem, é algo natural e que faz parte da vida, mas dizer adeus pra quem a gente ama é duro demais. A falta física é muito grande, parece que a saudade só aumenta com o passar dos anos. Pensamos nela todos os dias, pensamos em todas as coisas que ela ainda poderia viver com o Lucca e o Leo, nos picnics na grama, nas caminhadas na praia, nas brincadeiras e risadas compartilhadas, nos passeios e viagens juntos… Ela amaria tanto ver os dois crescendo. Isso é o que mais dói…".

Por fim, ela contou como a família seguiu após o luto. "Mas tentamos sempre manter ela presente nas nossas vidas, falamos muito dela para os meninos, contamos histórias sobre ela, mostramos fotos e vídeos dela. E aos poucos vou ensinando à eles que ela está entre nós, mas que é mais fácil senti-la quando estamos observando os desenhos das nuvens no céu, ou observando as ondas do mar… Nossa relação com ela continua, porque nossa conexão e nosso amor é infinito. Te amamos vovó Becky! Saudade infinita", comentou.