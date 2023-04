Fernanda Lima posta vídeo da mãe com a neta e se derrete: ''Ela me surpreende sempre''

Atriz e apresentadora Fernanda Lima encanta ao mostrar vídeo da mãe, Maria Tereza, tocando bumbo com a neta e faz linda declaração

A apresentadora Fernanda Lima (45) usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 20, para parabenizar sua mãe, Maria Tereza Pereira!

Dona Maria completou 80 anos, e a atriz fez questão de deixar uma linda homenagem para ela em seu perfil no Instagram ao compartilhar um vídeo fofo em que a matriarca da família aparece tocando bumbo ao lado da neta, Maria Manoela, de 3 anos.

"Minha mãe está viva. Vivíssima. Lá se vão 80 anos e ela me surpreende sempre. Este vídeo foi gravado enquanto eu retocava a maquiagem pra voltar pro estúdio e ela conversava com todos e deixava escapar suas habilidades. Sempre digo que se não tenho o sinal “luz, câmera, ação” fico meio travada, com uma timidez que não sei de onde vem. Já minha mãe… se solta, canta e encanta", começou escrevendo.

Em seguida, a artista recordou alguns momentos de sua infância, quando viajava com a mãe e grupo de amigos dela para fazer serenatas. "Lembro na infância de passar as tardes com ela agachada na grama tirando ervas daninhas, carregando sacos com resto de frutas e jogando nos buracos enormes que ela cavava para plantar. À noite ela passava um batom, catava seu bumbo num braço, eu no outro e ia para as rodas de samba com os amigos musicais. O grupo (em sua maioria mulheres) traçava o plano e lá íamos nós de praia em praia no litoral gaúcho, viajando até duas horas para cantar na janela de algum amigo. As serenatas enchiam minhas férias de magia. Nada era mais excitante do que chegar de mansinho nas casas, se posicionar na janela e começar a ouvir aquele canto com várias vozes, violão, cavaquinho, acordeão e o bumbo".

"Minha mãe por acaso sabia tocar todos, com maestria, conforme a necessidade. Foram muitas as vezes que vi grandes amigos dela abrindo a janela com seus pijamas, baby dolls e camisolas, descabelados, rindo e chorando ao mesmo tempo por terem sido os escolhidos. Abriam a porta, acendiam as luzes e serviam um copo ou uma torta, até que partíamos para o próximo destino. Lá se foram muitas alvoradas", contou ainda.

"Já no clube da praia de Tramandaí tinha um grande espetáculo que as mulheres organizavam sozinhas uma vez ao ano. Se chamava Fuxico. Elas se fantasiavam, interpretavam, faziam rir e chorar. A mãe ficava lá em cima orquestrando todo aquele acontecimento. E eu sempre a admirando (nos ensaios, porque na noite da festa minha entrada era proibida). Naquela época ela me carregava pra todos os seus compromissos. Que sorte a minha. Eu não seria quem sou se não visse ela em ação. Fazia a churrascada em casa, guiava o carro nas viagens enquanto meu pai ia ao lado e mandava ver quando o assunto era amar e cuidar. Te amo mãezinha e essa é uma homenagem em vida", finalizou Fernanda na legenda da publicação.

Vale lembrar que Fernanda Lima está com Rodrigo Hilbert (42) há mais de 20 anos. Além de Maria Manoela, os dois também são pais dos gêmeos João e Francisco, de 14 anos.

Confira a declaração de Fernanda Lima para a mãe:

