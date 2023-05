Fátima Bernardes mostra show em comemoração aos 70 anos de Lulu Santos: ''Que alegria!''

Apresentadora e jornalista Fátima Bernardes exibe detalhes de show de Lulu Santos e celebra aniversário do artista

A apresentadora Fátima Bernardes (60) usou as redes sociais para compartilhar registros do show de Lulu Santos em comemoração aos seus 70 anos, completados na última quinta-feira, 04!

Em seu perfil no Instagram, a artista celebrou a chegada de mais um ciclo do cantor ao postar vídeos dos bastidores da apresentação em uma casa de espetáculos no Rio de Janeiro. Nas imagens, Lulu aparece segurando um bolo enquanto cantam o tradicional Parabéns.

"O aniversário era dele, mas a festa foi de todos nós. Que show! Que alegria fazer parte desse momento. Já fizemos várias entrevistas, somos parceiros de @thevoicebrasil, mas sempre descubro algo diferente a cada conversa, algo pra renovar meu encantamento. Parabéns, @lulusantosoficial. Pra você, desejo o melhor", declarou a jornalista na legenda.

Fátima compartilhou mais um registro e escreveu: "Mais lembranças de um dia feliz. Salve, @lulusantosoficial. #baritono".

Lulu Santos recebeu um verdadeiro time de famosos em seu show como a atriz Carolina Dieckmann, Leona Cavalli, Vera Fischer, Joaquim Lopes, Thiago Fragoso, Mariana Vaz, José Loreto, entrou outros.

Confira os posts de Fátima Bernardes sobre o show de Lulu Santos:

Fátima Bernardes entrega como os filhos conheceram o namorado

A apresentadora Fátima Bernardes surpreendeu ao relembrar a história de quando apresentou seu namorado, o político Túlio Gadêlha, para os filhos trigêmeos, Vinicius, Laura e Beatriz. Em participação no programa Alma de Cozinheira, de Paola Carosella, no GNT, ela contou que o primeiro encontro dos filhos com seu novo namorado aconteceu sem planejamento.

“Quando eu contei, falei: 'olha, eu não queria que vocês levassem ninguém para a casa de praia nesse fim de semana, porque eu vou levar uma pessoa que eu estou conhecendo'. Aí a minha filha falou: 'graças a Deus!'. Acho que elas imaginaram: 'vai sair do meu pé'. E ficou: Quando que vai apresentar? Fui me apresentar na dança e ele foi ver. Ele tinha dito que não vinha e foi de surpresa. Ou seja, a apresentação foi assim: 'Pega a sacola, entra no carro'. Quando viu já estava todo mundo dentro do carro e foi embora para casa. Foi tudo muito assim... E eu que sou virginiana, que planeja tudo, não tive como planejar nada. E fui dando conta como pude”, disse ela.