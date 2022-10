Famosas revelam como vão celebrar o Dia das Crianças com os filhos

Júlia Pereira, Natália Toscano e Deia Cypri contam como vão aproveitar o Dia das Crianças com os filhos

CARAS Digital Publicado em 12/10/2022, às 09h00

Neste Dia das Crianças, as influenciadoras Júlia Pereira, Natália Toscano e Deia Crypri conversaram com a CARAS Digital e contaram os planos para celebrar a data especial com os filhos.

As mamães corujas revelaram onde estão passando o feriado, qual o presente os pequenos receberam e a importância da data para a família.

Júlia Pereira aproveita feriado com a família em meio à natureza

A modelo contou que ela, o marido, o empresário Amilcare Dallevo Neto, e a filha, Suzanne, estão curtindo o feriado em meio à natureza.

"No Dia das Crianças vamos aproveitar para passar o dia na represa. Vamos sair cedinho e lá tem o barco de wakeboard e wakesurf. Suzanne adora água, adora a natureza e a gente também. Lá é um lugar supertranquilo, Suzanne gosta de ver os bichinhos de lá, como vaquinha, burrinho.... Então vamos passar o dia lá no meio da natureza, bem tranquilos. Curtir a nossa princesa num lugar que a gente ama. Essa data é muito especial, eu fui batizada também no dia 12 de outubro", disse ela.

Suzanne ganhou o presente de Dia das Crianças adiantado. Os papais presentearam com um cavalinho inflável. "Ela ama muito esse cavalinho. Ela já tinha na brinquedoteca, mas quebrou, então compramos um novo e ela ficou numa alegria só".



Natália Toscano e família celebram o dia de Nossa Senhora de Aparecida

A influenciadora é mãe de José Filho e Angelina, frutos do seu casamento com o cantor Zé Neto. Os pequenos estão curtindo a comemoração em casa, mas com muita diversão. "Esse ano vamos passar todos juntos por aqui, vamos participar das brincadeira onde moramos e festejar muito. E, é claro, celebrando o dia de Nossa Senhora de Aparecida", contou ela.

Já sobre os presente, Natália adiantou que Angelina ganhou uma boneca e José, um caminhãozinho. "Vamos nos divertir e brincar muito, deixar o dia dos meus amores muito especial", celebrou.

Filha de Deia Cypri e Edson prepara festa para o Dia das Crianças

Já Bella, filha de Deia Cypri e do cantor sertanejo Edson, preparou uma festança para curtir o Dia das Crianças com as amigas do condomínio onde moram. A mamãe revelou que a herdeira e as colegas estão aproveitando um dia de SPA. "Ela mesma já convidou até as amiguinhas! Será um dia todo especial para as princesas, um Spa muito legal que será montado, elas vão fazer as unhas, os cabelos, elas vão brincar, tem jogos especiais, tem um monte de coisa legal pra elas curtirem e elas vão passar uma tarde juntas com direito a muitos doces, guloseimas e, claro, muitas brincadeiras. Terá uma cabana linda que elas podem brincar toda colorida que a gente escolheu o tema de princesa, de Cinderela", detalhou.

Além da festa, ela também recebeu um presente. "Minha pequena pediu uma boneca que fala, uma boneca que troca fralda. Então o papai vai dar a boneca que ela tanto quer. Eu vou dar um presentinho, a vovó vai dar um presentinho, mas eu acho que mais do que presente mesmo é fazer alguma coisa muito legal, especial e que marca", afirmou ela.

