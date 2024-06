Ex-BBB Jessi Alves pretende se casar e ter filhos com a namorada: ‘Vontade de ser mãe’

Em entrevista à CARAS Brasil, a professora e influenciadora revela vontade de se casar e ter filhos com a namorada Sté Frick

Jessilane Alves, professora de Biologia e ex-participante do BBB 21 vive um relacionamento com a produtora Sté Frick desde 2022. Mesmo já compartilhando o mesmo teto, Jessi revelou à CARAS Brasil que elas pretendem se casar e existem planos para terem filhos: “É um desejo casar e ter filhos, mas com certeza são planos para o futuro! A Frick sempre falou sobre a vontade de ser mãe, eu vim construindo isso ao longo dos anos, mas queremos muito!” disse.

Jessi conta que conheceu Frick em um show da cantora Doralyce, em São Paulo e que a produtora foi quem tomou a iniciativa para conquistar a ex-BBB, que acabou se apaixonando: “Nós decidimos morar juntas em agosto do ano passado logo depois que resgatamos o Baru. Gosto de dizer que moramos juntas, pois casar é algo que queremos fazer (...) As nossas agendas são bem dinâmicas, mas sempre tentamos nos organizar para fazer a rotina funcional. Vamos juntas fazer exercícios, nos organizamos na demanda da casa e por aí vai!.”

E continua, se declarando: “O que eu mais gosto é a forma que ela leva a vida, sempre otimista, sorridente e com boas perspectivas. Eu sou ligada no 220V, ela já é um pouco mais calma, as vezes eu fico ansiosa com a paciência que ela tem, eu já queria fazer tudo na hora, mas ao mesmo tempo amo isso, porque me faz frear um pouco!”

No Instagram, Jessi publica fotos e vídeos mostrando como é a rotina do casal e à CARAS Brasil, fala sobre o que mais ama na companheira: “Ela é água, é calmaria e fluidez, mas também é onda e movimentação, e eu amo como ela consegue ser assim.”

Quando compartilhou nas redes sociais que estava namorando com Frick pela primeira vez, Jessi, que se entende como Bissexual, conta que o público questionou o seu relacionamento: “Muita gente questionou, principalmente porque a bissexualidade não é algo bem visto, muita gente questionou me colocando na posição de indecisão ou de pegar todo mundo, mas sempre usei as redes para falar sobre a minha bissexualidade e dizer que o meu relacionamento hoje ou os que eu já tive, não foram por indecisão. E ao mesmo tempo levantar a pauta da bissexualidade para o debate.” reflete.