Em viagem ao Japão, Justin Bieber celebra o aniversário de 26 anos da esposa Hailey Baldwin

A modelo Hailey Bieber está celebrando 26 anos de vida e recebeu homenagens de seu marido Justin e outras celebridades

Nesta terça-feira, 22, Hailey Baldwin Bieber está completando 26 anos de vida! A modelo recebeu diversas homenagens nas redes sociais, incluindo uma de seu marido Justin Bieber (28).

O cantor publicou em seu Instagram fotos ao lado da amada onde apareciam celebrando a data especial no Japão. “Feliz aniversário (no Japão) para meu ser humano preferido”, começou Justin na legenda da postagem.

O dono do hit “Baby” ainda escreveu na legenda do carrossel com seis fotos: “Você faz minha vida ser mágica. Obcecado com tudo sobre você. Te amo”.

Quem também celebrou o aniversário de Hailey foi Kandall Jenner (27). A modelo compartilhou uma foto abraçada com a aniversariante em uma rua. “Feliz aniversário amiga”, escreveu Kendall na legenda.

E a estrela do reality-show “The Kardashians”, Kim Kardashian (42) também lembrou do aniversário de Hailey. “Feliz aniversário, garota linda. Você traz tanta luz a essa vida. Rezo para que você tenha o melhor dia”, escreveu Kim para legendar uma foto em preto e branco em que aparecia com Hailey e Kendall.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Justin Bieber (@justinbieber)

Reprodução: Instagram

Flagrado!

Em sua viagem ao Japão com Hailey, Justin Bieber tentou despistar seus fãs ao usar um disfarce inusitado para andar pelas ruas.

O cantor apareceu usando uma peruca preta no comprimento chanel escuros, porém não foi o suficiente para não ser notado por seus seguidores.