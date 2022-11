Justin Bieber usa disfarce no Japão e é descoberto por fãs

O cantor Justin Bieber está na cidade de Tóquio, no Japão trabalhando em sua marca de roupas, a Drew. Sempre chamando atenção por onde passa e sendo fotografado, em um dos dias da viagem, o cantor resolveu "fazer diferente".

Andando ao lado da esposa, a modelo Hailey Bieber, e amigos, o cantor se disfarçou com uma peruca preta no comprimento chanel e óculos pretos escuros, além de um casaco cinza.

No entanto, o disfarce improvisado não foi o bastante e os fãs o descobriram rapidamente, publicando fotos por toda a internet.

Equipe do Programa Silvio Santos já tem data para última gravação do ano, diz colunista

No Twitter, rede conhecida pelo memes de acontecimentos marcantes, os internautas não deixaram de comentar o feito de Bieber. “Te amo Justin Bieber de peruca andando do lado da Hailey como se ninguém fosse te reconhecer”, disse outra. “Não sabia que precisava ver Justin Bieber de peruca até ver Justin Bieber de peruca”, brincou outra.

Photos of Justin Bieber and Hailey Bieber with friends spotted out in Tokyo,Japan (November 21) pic.twitter.com/iuZ9rSvkRp