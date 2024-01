Ela cresceu! Rafael Zulu abre álbum de fotos ao comemorar aniversário da filha

Nas redes sociais, o ator Rafael Zulu compartilhou várias fotos da filha, que completou 17 anos, e prestou uma bela homenagem

Rafael Zulu usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua filha, Luiza. A menina completou 17 anos de vida nesta sexta-feira, 19, e ele fez questão de deixar registrado todo o seu amor. No Instagram, o ator compartilhou vários cliques da aniversariante do dia, incluindo alguns de quando ela era criança, e afirmou que com ela descobriu "o que é amor de verdade".

"A 1ª foto ela me obrigou a postar no dia do aniversário dela… cumpri a promessa. Porém, todas as outras são as "minhas" fotos kkk. Filhotoca, todo dia 19 de janeiro faço uma retrospectiva da minha vida com você. E revendo as fotos, reparo o tanto que me vejo em você, minha filha", começou o texto.

"Seu sorriso é um dos maiores compromissos que eu tenho em manter vivo. Você que me ensinou a ser pai. Com você descobri o que é amor de verdade. Você é o meu 1º amor filhotoca. Eu te falo sempre, mas hoje quero só reforçar, conte comigo pra tudo e pra sempre…. Você é prioridade nos meus sonhos e na minha vida. Felicidades meu amorzão. Te amo, minha primogênita linda", completou a declaração.

Além de Luiza, Zulu também é pai de Kalu, de dois anos, fruto de seu relacionamento com Aline Becker, com quem se casou em outubro do ano passado, em uma cerimônia na praia.

