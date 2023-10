Aline Becker abre álbum de fotos de casamento com Rafael Zulu

Aline Becker e Rafael Zulu oficializaram a união ao lado dos familiares e amigos em Balneário de Camboriú, Santa Catarina

Aline Becker usou as redes sociais nesta segunda-feira, 16, para dividir novas fotos de seu casamento com Rafael Zulu. A nutricionista e o ator se casaram no último sábado, 14, em Balneário de Camboriú, em Santa Catarina, em uma cerimônia à beira-mar.

Além das fotos do matrimônio, eles também surgiram sorridentes ao lado dos padrinhos e madrinhas, trocando beijos apaixonados e se divertindo no palco ao som de Thiaguinho, que foi padrinho do casal. Zulu e Aline também posaram com o filho, Kalu, de 2 anos, e Luiza, de 16, filha mais velha do ator, fruto de outro relacionamento. "Nosso casamento 14.10.23", celebrou a loira na legenda.

Os internautas parabenizaram o casal nos comentários. "Parabéns, casal!!! Muitas felicidades", disse uma seguidora. "Lindos, Deus continue iluminando sempre suas vidas", escreveu outra. "Cada foto linda", afirmou uma fã. "Muita luz e amor para vocês", desejou mais uma.

Em outra publicação, Aline mostrou alguns momentos antes do casamento. No vídeo, é possível a noiva se arrumando, o noivo ao lado do pai e do irmão, além da decoração do local da cerimônia, que contou com muitas flores. "Um resumo rápido desse dia lindo que foi ontem #casamentoalinezulu", disse ela.

O pedido de casamento

Em março desse ano, Zulu pediu Aline em casamento. O pedido aconteceu no dia em que a personal trainer completou 30 anos. Nas redes sociais, ela postou um vídeo mostrando que foi surpreendida durante um passeio de barco

"Eu só sei agradecer por esses 30 anos. Obrigada vida pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família, pelos meus amigos, pelas minhas conquistas, pelos meus aprendizados! Obrigada Deus, obrigada. Eu estou exatamente onde eu sempre pedi a Deus: com meu filho, com o amor da minha vida (e agora noivo) com trabalho, com pessoas que apreciam o simples e que amam na mais pura essência, com saúde, cercada de pessoas que me querem bem. Cuide com o que você pede a Deus, porque ele escuta você. 30 anos com muita benção e gratidão", escreveu ela.