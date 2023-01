Duda Nagle posta fotos em família e celebra aniversário da mãe, Leda Nagle: ''Te amo muito''

Ator Duda Nagle resgata cliques com Sabrina Sato e Zoe e presta homenagem no aniversário de 72 anos da mãe, a jornalista Leda Nagle

O ator Duda Nagle (39) usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 05, para parabenizar sua mãe, Leda Nagle!

A jornalista completou 72 anos de idade e recebeu uma homenagem especial do filhão no Instagram. No dia de TBT, o ator relembrou uma sequência de fotos em que aparece ao lado da mãe, da mulher, Sabrina Sato (40), e da filha do casal, Zoe (4). Em alguns cliques antigos, Zoe surgiu ainda pequenininha.

"Parabéns @ledanagleoficial te amo muito!!! Muitos anos de vida, muita saúde, sorte e liberdade!!!", disse Duda na legenda da postagem. "Te amo infinitooooo", se derreteu Leda em agradecimento nos comentários.

Nos stories, Sabrina também homenageou a sogra e mostrou a comemoração em casa com direito a um bolinho, cantando Parabéns para Leda. "Feliz aniversário, vovó! Feliz aniversário com muito amor!", escreveu a apresentadora nos posts.

Confira a homenagem de Duda Nagle para a mãe, Leda Nagle:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Nagle (@dudanagle)

Sabrina Sato assume dificuldade de criar intimidade com homens

Sabrina Sato revelou que tem um certo bloqueio para criar intimidade com homens, durante a atração televisiva Papo de Segunda edição de verão no GNT de segunda-feira, 02.

A apresentadora contou que, embora não tenha problemas para brincar com pessoas do sexo masculino, tem um pouco mais de dificuldade na hora de falar sério. "Fui uma mulher que trabalhou a vida inteira com homens, fazendo piadas, mas tem uma camada minha que só me abro com mulheres. Estou trabalhando isso na análise. Talvez por algum trauma, coisa que passei. É como se eu fosse quase homoafetiva. Tem uma camada minha que não deixa os homens chegarem, perceberem. Parece que só as mulheres conseguem ver um lado meu que é tão interessante", explicou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!