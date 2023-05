Demi Moore comemora Dia das Mães e compartilha foto fofa com netinha: 'Ciclo da vida'

A atriz Demi Moore posou com a neta Louetta no colo em seu primeiro Dia das Mães como avó

Demi Moore (60) emocionou os fãs ao compartilhar um post de Dia das Mães nas redes sociais no domingo, 14. A atriz norte-americana deu destaque total à netinha ao ilustrar o “ciclo da vida”, como ela escreveu na legenda.

A bebê nasceu no mês passado e é a primeira neta da atriz e do ex, Bruce Willis, filha de sua filha mais velha Rumer Willis. Ela registrou o momento posando toda plena de biquíni com a bebê em seus braços, em uma foto em preto e branco.

No carrossel de fotos, Demi Moore postou também uma foto de Rumer em trabalho de parto, recebendo seu carinho nesse momento especial e outra foto da própria atriz grávida de Rumer. O terceiro clique mostra Demi na época de sua primeira gravidez, quando esperava justamente Rumer. Além da modelo de 34 anos, Demi é mãe de Scout (31) e Tallulah (29).

Nos comentários, os amigos e fãs se encantaram. “Ai que lindo”, disse Emma Heming Willis, atual esposa de Bruce Willis, com quem tem duas filhas. “Incrível. Feliz Dia das Mães para sua família incrível”, disse mais um. “Melhor mãe que conheço”, escreveu uma terceira.

Rumer Willis também postou várias fotos de seu primeiro dia das mães, escrevendo uma carta para sua pequena: “Eu esperei e sonhei com você toda a minha vida. Você é mais do que eu jamais poderia imaginar. Você mudou minha vida da maneira mais profunda. É o privilégio e a honra da minha vida ser sua mãe e farei tudo e qualquer coisa por você sempre”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Demi Moore (@demimoore)

Shakira lança música ao lado dos filhos

Nesta segunda-feira, 15, a cantora colombiana Shakira (46) lançou uma nova música mais que especial! Em seu perfil oficial no Instagram, a colombiana decidiu emocionar seus seguidores ao revelar como foram os processos musicais dos filhos.

“Neste ano Milan escreveu canções que me fizeram chorar de emoção e Sasha passou horas ao piano, descobrindo a sua voz. Ambos compartilharam ao meu lado no estúdio e ao ouvir esta música dedicada a eles, eles me pediram para participar”, começou Shakira.