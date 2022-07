Completando 30 anos, Bárbara Heck brinca: ''Carinha de 25''

Bárbara Heck, do BBB 22, faz agradecimentos ao celebrar a chegada de seus 30 anos

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 12h13

A aniversariante do dia da última quarta-feira, 13, foi a ex-participante do Big Brother Brasil 2022, Bárbara Heck (30)!

Feliz com a chegada da nova idade, a modelo decidiu usar seu Instagram nesta quinta-feira, 14, para fazer um singelo agradecimento às pessoas que lembraram da data.

Na rede social, a namorada de Rick Maia (32) publicou um registro belíssimo no qual apareceu em um restaurante em São Paulo ao usar um vestido azul brilhante.

“Trintei (com carinha de 25 vamos combinar)”, brincou no começo da legenda. “Não vou fazer textão porque estou com preguiça, mas só para deixar registrada minha gratidão por todos que lembraram desse dia e tiraram um tempinho para me parabenizar e me deixar feliz”.

“Nem que tenha sido em pensamento porque eu mesma faço isso às vezes. Chega ao fim meu retorno de saturno e ano 7. Então, ano 8, eu estou pronta. Seja legal comigo”, pediu a amante de astrologia ao final.

Veja o registro de Bárbara Heck ao celebrar seu aniversário de 30 anos: