''Não me coloco no lugar de fama'', admite Bárbara Heck sobre a vida pós-BBB

Bárbara Heck fala de sua vida pós-BBB e revela se entraria em mais um reality

Isabela Thurmann Publicado em 14/06/2022, às 11h41

Apesar de ter sido eliminada cedo do BBB 22, Bárbara Heck (29) não deixou de ser uma figura importante da edição.

Na noite da última segunda-feira, 13, ao marcar presença na festa de Simaria (39), a ex-participante contou para a CARAS Digital sobre como está sendo sua vida após o reality.

“Acho que a gente tem que, independente das coisas que acontecem, sempre fazer o melhor das experiências que acontecem na nossa vida. Então, eu vejo o BBB como uma experiência, uma oportunidade, mesmo que nem tudo saia como a gente espera, a gente faz do limão uma limonada”, brincou.

“Tô super feliz, tô aproveitando essa nova fase, vendo qual caminho que eu vou seguir, porque eu sempre penso em objetivos a longo prazo, então corro atrás de algo que faça sentido pra mim. Tô curtindo essa fase”, admitiu a modelo e influenciadora.

Ao ser questionada sobre como é se sentir famosa, Bárbara disse: “Eu não me coloco nesse lugar assim de fama. Eu me divirto quando alguém vem tirar foto ou pede para gravar vídeo. Eu aproveito bastante isso, mas não deixo de fazer as coisas que eu já fazia, só recebo o carinho das pessoas”, pontuou.

E, para a tristeza de alguns, a loira revelou que não tem interesse em participar de mais um programa. “Eu acho que já está visto de reality! Acho que já tá bom”, falou.

