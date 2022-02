BBB 22: Bárbara Heck reencontra o namorado e fala sobre o áudio de 4 minutos

Nas redes sociais, Bárbara Heck mostra momento especial ao lado do namorado

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 14h47

Quando Bárbara Heck (29) entrou no BBB 22, ela recebeu um áudio de 4 minutos de seu namorado.

Porém, antes de entrar no confinamento, a modelo acabou não escutando as palavras ditas por Rick Maia (32).

Ela foi eliminada do reality no último dia 15 com 86,02% dos votos e, na última quinta-feira, 17, finalmente reencontrou o boy.

Nos Stories de seu Instagram, a loira publicou um vídeo em looping onde o piloto apareceu sorrindo. É possível ver dois copos na mesa entre eles.

“Finalmente”, escreveu ao lado de um coração. “Áudio de 4 minutos agora ao vivo”, brincou em seguida.

Confira o registro que Bárbara Heck postou ao reencontrar seu namorado:

