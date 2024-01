Com vídeo romântico, Scheila Carvalho se declara no aniversário do marido

O cantor Tony Salles completou 43 anos de vida nesta quarta-feira (24), e ganhou uma homenagem especial da esposa, Scheila Carvalho

Scheila Carvalho usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o seu marido, o cantor Tony Salles, que completou 43 anos de vida nesta quarta-feira, 24. Em seu perfil no Instagram, a dançarina postou um vídeo em que aparece em clima de romance com o amado, e se declarou.

"Hoje você completa mais um ano de vida e eu não poderia estar mais agradecida por ter você ao meu lado nos momentos de alegria e de dificuldade, compartilhando um único e generoso sentimento que nos une, o AMOR! Deus foi muito bondoso em ter colocado você na minha vida e nos feito imperfeitamente perfeitos um para o outro", começou a artista.

E completou: "Te desejo tudo de melhor que este mundo tem para oferecer e hoje celebro a sua vida com a intensidade de quem ama incondicionalmente. Obrigada por todos os momentos de amor, alegria e aprendizado! Feliz aniversário, meu amor. Vida longa ao PAI."

Vale lembrar que Scheila e Tony estão casados há 16 anos, e são pais de uma menina, Giulia, que está com 13 anos.

Scheila Carvalho divide opiniões com look diferentão

Recentemente, a dançarina Scheila Carvalho chamou a atenção ao postar um vídeo desfilando com um look cheio de estilo e bem diferenciado. A famosa postou o registro em sua rede social se exibindo e dividiu opiniões com suas escolhas.

De colete preto bem decotado e uma calça jeans, de modelo cintura baixa, a famosa deixou suas curvas musculosas à mostra, principalmente seu abdômen tanquinho. Usando a combinação nada básica, ela roubou a cena. "Bora curtir", falou ela ao aparecer pronta para aproveitar um show. Nos comentários, a morena recebeu elogios e poucas críticas. "Muito gata", admiraram. "Sem noção", não aprovaram. Mas, a grande maioria saiu em defesa da musa. "Esse povo não entende de moda, está perfeito o look. Amei", disseram. Confira!