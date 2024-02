Com Mavie, Bruna Biancardi celebra aniversário de ex-sogro, Neymar Pai

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi celebra o aniversário de seu ex-sogro, Neymar Pai, ao publicar foto de sua filha com o avô; confira!

A influenciadora digital Bruna Biancardi mostrou que não há ressentimentos com a família de seu ex-namorado, o jogador de futebol Neymar Jr. Nesta terça-feira, 6, a mãe da pequena Mavie usou suas redes sociais para desejar feliz aniversário para seu ex-sogro, Neymar Pai.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a modelo mostrou novas fotos da festa de aniversário do pai de sua filha, que aconteceu na última segunda-feira, 5. Com isso, ela compartilhou uma foto segurando sua herdeira, enquanto Neymar Pai apareceu admirando sua neta.

Com a foto, Bruna fez questão de parabenizar o ex-sogro. "Parabéns vovô. Que o seu novo ciclo seja especial e abençoado! Conte sempre com a gente", escreveu a influenciadora. Vale lembrar que ela e Neymar Jr vivem uma relação amigável desde seu término, colaborando na criação de Mavie.

Confira:

Foto: Reprodução / Instagram

Neymar Jr e Bruna Biancardi surgem juntos em nova foto

Mais cedo nesta terça-feira, 6, uma foto de Neymar Jr e Bruna Biancardi deu o que falar nas redes sociais. Isso porque o ex-casal surgiu lado a lado, de forma bem confortável, no perfil da influenciadora digital Giovanna Roque. O clique foi tirado durante a festa de aniversário do jogador de futebol, que aconteceu na segunda-feira, 5.

Com relação amigável desde seu término, Bruna fez questão de prestigiar o pai de sua filha, Mavie, de 4 meses, nessa data especial. Na foto, ela apareceu usando um vestido roxo cintilante, de modelo cheio de recortes e bem ousado, toda deslumbrante e sorridente. O jeito que ela posou ao lado de Neymar, no entanto, repercutiu nas redes sociais.

"E com essas fotos veio conclusão: Neymar e Bruna voltaram", opinaram. "Ou nunca nem se separaram, né?", escreveram. "Quem ama... perdoa", falaram outros sobre uma possível volta do casal.