Com fotos românticas, Sérgio Malheiros se declara no aniversário de Sophia Abrahão: "Você me inspira"

Nas redes sociais, o ator Sérgio Malheiros se declarou ao comemorar o aniversário de 32 anos de Sophia Abrahão

Sophia Abrahão completou 32 anos de vida nesta segunda-feira, 22, e ganhou uma homenagem especial do marido, Sérgio Malheiros (30).

No feed do Instagram, o ator publicou diversos cliques em que aprece em momentos românticos com a amada, incluindo algumas viagens que eles realizaram juntos, e se declarou.

"Meu amor, hoje celebramos mais um ano da sua vida e daqui a pouco vamos comemorar nove anos de uma jornada incrível juntos. Você é a pessoa que mais me inspira, que me acalma nos momentos difíceis e que dá sentido a cada ideia que surge em minha mente. Você é minha melhor amiga, aquela com quem compartilho risadas, segredos e sonhos. E é incrível ver como todos ao seu redor são cativados por sua presença", começou o texto.

Leia também:Sophia Abrahão presta linda homenagem no aniversário de Sérgio Malheiros

Em seguida, Sérgio rasgou elogios para a aniversariante. "Você é doce, meiga, educada e sua inteligência brilha em cada conversa que temos. Além disso, você é absolutamente linda, tanto por fora quanto por dentro. Seu sorriso ilumina meu mundo. Sou grato todos os dias por tê-la ao meu lado. Somos parceiros em cada melodia que tocamos, em cada aventura que vivemos, em cada sabor que exploramos. Juntos, formamos uma equipe imbatível, pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresentar."

O ator completou o texto se declarando para Sophia. "Você é a pessoa que escolhi para amar e admirar pelo resto da minha vida. Que esta data seja apenas o começo de um novo capítulo repleto de amor, cumplicidade e realizações. Parabéns, meu amor. Que este dia seja tão extraordinário quanto você é para mim. Te amo além das palavras e estou ansioso por todos os momentos que ainda teremos juntos. Feliz aniversário, Sophia", finalizou.

Confira a declaração de Sérgio Malheiros para Sophia Abrahão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sérgio Malheiros (@sergio_malheiros)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!