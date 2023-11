Com coroa na cabeça, Poliana Rocha comemora seu aniversário em navio

No navio com Leonardo, Poliana Rocha comemora seu aniversário com look arrasador em festa especial

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, fez aniversário e comemorou a chegada de seus 47 anos em alto mar, no navio no qual o amado está se apresentando. Nesta segunda-feira, 13, a famosa compartilhou registros do momento especial.

Como uma rainha, a mãe do cantor Zé Felipe celebrou seu aniversário usando um vestido vermelho arrasador e uma coroa na cabeça. Nas escadas luxuosas do navio, a loira se gravou exibindo a produção poderosa para a chegada de seu novo ciclo.

"O dia foi todo pra ela, parabéns meu amor. Te amo muito", disse Leonardo ao postar um vídeo se declarando para a esposa durante a festinha que fizeram em alto mar.

Antes de embarcar com o esposo, Poliana Rocha ganhou um presente milionária da nora, a influenciador Virginia Fonseca. A empresária então mostrou o item de mais de R$ 30 mil que recebeu da mãe de suas netas.

Recentemente, a esposa de Leonardo opinou sobre a suposta filha dele. “Vigie somente aquilo que lhe diz respeito. Aquilo que não te compete, use o bom senso e respeite”, disse a mensagem compartilhada por ela, que pode ser interpretada como um recado para a jovem, que tenta comprovar a paternidade do cantor, ou para que seus seguidores não perguntem mais sobre os assunto particulares da família.

Poliana Rocha fala como lida com críticas na internet

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, conversou mais uma vez com seus seguidores na rede social e respondeu a dúvidas que eles têm sobre ela. Recentemente, a influenciadora então revelou como lida com as críticas.

Nos holofotes desde quando começou a relação com o sertanejo, a mãe do cantor Zé Felipe comentou que ignora os haters. A sogra de Virginia Fonseca - que anunciou a desativação dos comentários nos posts com suas filhas - contou que não lê os recados negativos.

"Os haters perdem tempo comigo! Porque hoje eu nem ligo, quando vejo que são comentários maldosos, paro na hora de ver! E sigo fazendo o que de fato importa!", declarou qual é sua tática.