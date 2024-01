Com cliques românticos, Valéria Almeida celebra 15 anos com o marido

"Essa é uma história de amor à primeira vista", confessou a apresentadora Valéria Almeida, do programa 'Encontro', ao comemorar a data

A apresentadora Valéria Almeida, do programa Encontro, da TV Globo, usou as redes sociais para falar sobre uma data muito especial. Nesta quarta-feira, 10, ela completou 15 anos ao lado do marido, Peterson Gomes, e fez questão de comemorar.

Em seu perfil no Instagram, a artista postou alguns cliques em que aparece em clima de romance com o amado, e relembrou o momento em que eles se conheceram. Valéria revelou na postagem que a história de amor foi à primeira vista.

"10.01.2024 - hoje faz QUINZE anos que nos conhecemos na praia e nunca mais nos desgrudamos! Sim, essa é uma história de amor à primeira vista!!! Uma história de companheirismo e de brindes diários com cafezinhos (mesmo nos dias que não são tão legais), numa eterna celebração ao nosso encontro!", disse a jornalista no começo do texto.

Valéria completou a postagem desejando que eles vivam esse amor por muitos anos. "Nas minhas orações, além de saúde, só peço a Deus que siga protegendo e abençoando nossas vidas, nossa família e nosso amor! Que venham mais muitos e muitos anos juntos!!!", finalizou a apresentadora.

Vale lembrar que Valéria está no comando do programa Encontro ao lado de Tati Machado. As duas estão cobrindo as férias da jornalista e apresentadora Patrícia Poeta.

Confira a publicação:

