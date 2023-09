Valéria Almeida, do Encontro, viveu perrengue chique em Paris: "Foi impagável"

Em entrevista à revista CARAS, Valéria Almeida revelou detalhes de como aproveitou sua viagem comemorativa de 40 anos

A celebração dos 40 anos da apresentadora Valéria Almeida, do programa Encontro, da TV Globo, aconteceu em grande estilo. Ao lado de seu esposo, Peterson Gomes (45), ela passou alguns dias de puro luxo e descanso na cidade de Paris, na França.

Em entrevista à revista CARAS, ela detalhou como foram as férias com o maridão e confessou que a experiência lhe rendeu momentos engraçados. Um deles aconteceu justamente durante uma ida dos dois ao restaurante.

“Nossas experiências gastronômicas renderam momentos bem divertidos. Mas, sem dúvida, quando o Peterson pediu um foie de veau, o fígado de vitela, achando que seria um bife como o que temos no Brasil, foi impagável! Veio um fígado inteiro no prato! A gente não acreditava no que estava vendo e eu caí no riso, agradecendo por ter escolhido um suflê!”, conta ela.

Encantada por Paris, Valéria conta que ficou impressionada como a cultura da cidade é forte e os moradores fazem questão de aproveitar cada detalhe das belezas locais.

“Amei tudo que vivi! Mas acho que se eu só pudesse levar uma coisa na memória, gostaria que fosse a forma que os parisienses cultivam a cultura e o tempo para respirar e apreciar a vida! Vê-los sentados à beira do Rio Sena, nas praças e jardins, todos os dias, como um ritual sagrado, foi impressionante! Esse é o tempo, a pausa, que muitas vezes deixamos de lado sem perceber o quanto de vida fica para trás”, reflete.

Ainda durante o bate-papo, a jornalista contou que a chegada aos 40 anos tem um significado especial. Para ela, a idade é uma vitória diante da sua história de vida, que não foi nada fácil. “Eu desejei muito fazer 40 anos! Talvez por ter perdido muita gente cedo, estabeleci esse marco para alcançar com saúde! E, para celebrar, pensei em fazer uma festa imensa! Depois, mudei de ideia e falei: quero sair por aí aproveitando a saúde e a liberdade!”, contou.