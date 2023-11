Com cliques românticos, ex-BBB Marcela Mc Gowan se declara para Luiza

Nas redes sociais, a ex-BBB Marcela Mc Gowan comemorou três anos de relacionamento com a cantora Luiza Martins

Marcela Mc Gowan usou as redes sociais para se declarar para a cantora Luiza. Nesta quarta-feira, 22, a médica e ex-BBB completou três anos de relacionamento com a amada, e para comemorar a data especial, ela publicou uma sequência de cliques em que as duas aparecem em clima de romance e se declarou.

"Três anos que eu não paro de pensar em você. Desde a primeira noite que dormi sorrindo pro teto, pensando em cada detalhe do nosso primeiro beijo. Teu cheiro, teu sorriso, teu olhar. Podia ser só o começo empolgante de algo fugaz, mas é assim até hoje. Eu ainda penso muito em cada detalhe seu. Eu ainda durmo sorrindo pro teto com a certeza de que (re)encontrei meu grande amor", começou.

A ex-BBB seguiu falando sobre como se sente nesses três anos ao lado de Luiza. "Três anos que sei o que é ter uma parceria de vida. O que é nunca me sentir sozinha, o que é me sentir acolhida nas minhas vulnerabilidades. Três anos que seu beijo causa um alvoroço em mim, e que seu abraço me traz paz. Três anos que você me olha nos olhos como se pudesse ler cada detalhe da minha alma, e amar todas partes de mim. Três anos que você abre o sorriso mais lindo quando me encontra e derrama lágrimas de saudade em cada até logo (mesmo que sejam só dois dias longe)", acrescentou.

Marcela completou a postagem relembrando o que elas já viveram durante o relacionamento. "Três anos que a gente se ama, se cuida, se respeita, se apoia, se encoraja, se entrega, se constrói. Três anos, três gatos, três cabelos diferentes, três casas, algumas perdas, muitas viagens, um livro, um dvd, uma marca, um café, 12 músicas novas e dois pedidos de casamento depois, você segue sendo a minha melhor e maior certeza! Eu te amo, minha Luiza. Dona do meu coração e dos meus pensamentos! Feliz 3 anos", finalizou.

Confira as fotos:

Pedido de casamento

A ex-BBB Marcela Mc Gowan surpreendeu ao revelar que fez um pedido de casamento para a cantora Luiza mesmo depois das duas já estarem noivas. O primeiro pedido foi feito por Luiza há alguns meses, mas a médica quis repetir o gesto para surpreender a amada. Assim, ela escolheu um parque de diversões nos Estados Unidos para ser o cenário do pedido, e na legenda, explicou a sua decisão de fazer um segundo pedido de casamento. Confira!