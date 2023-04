Com cliques raros, Totia Meireles comemora aniversário do marido: "Meu amor"

A atriz Totia Meireles mostrou a família reunida para comemorar o aniversário de 68 anos do marido, Jaime Rabacov

Totia Meireles (64) usou as redes sociais para comemorar o aniversário do marido, Jaime Rabacov, que completou 68 anos de vida nesta segunda-feira, 3.

Discreta em relação à vida pessoal, a atriz publicou em seu perfil oficial no Instagram uma sequência de cliques com o amado, incluindo a que o médico aparece reunido com a família cantando o 'parabéns pra você', e prestou uma homenagem especial.

"Hoje o dia é todo seu @jaimerabacov, parabéns meu amor!!!! A primeira foto é do "casamento" e a última a família linda que você me deu! Feliz aniversário!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Totia e Jaime estão juntos desde 1994, mas vivem em casas separadas. Em entrevista ao Faustão, em seu programa na Band, a atriz explicou que os dois chegaram a morar juntos durante a pandemia da covid-19, mas já voltaram cada um para sua casa, já que ela mora na cidade do Rio de Janeiro, e ele em Miguel Pereira, que é no interior do estado.

"Por causa do trabalho eu voltei para o Rio e ele continua em Miguel Pereira, então estamos morando em casas separadas. Durante a pandemia, eu falei para ele que casamos de novo, porque foi a primeira vez que moramos juntos. Nunca tinha morado com meu marido", explicou ela na ocasião.

Confira a homenagem de Totia Meireles para o marido:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Totia Meireles (@totiameireles)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!