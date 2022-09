Com cliques raros, Paula Amorim se declara para a mãe: "Meu primeiro amor"

A ex-BBB Paula Amorim comemorou o aniversário da mãe prestando uma linda homenagem nas redes sociais

Paula Amorim (33) impressionou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 16, ao compartilhar uma sequência de fotos de sua mãe, Kelly Amorim, que completou mais um ano de vida.

Nas imagens publicadas no Instagram, a aniversariante aparece em vários momentos com o neto, Theo (2 meses), fruto do relacionamento da ex-BBB com Breno Simões (33). Já nos últimos dois registros, Paula recordou uma foto de quando estava grávida, e outro de quando era pequena, e está no colo da mãe.

Ela, então, prestou uma linda homenagem. "Hoje é o dia da melhor mãe do mundo! @kellyaabarbosa você que sempre priorizou nossa família, agora com a chegada dos netos não foi diferente. Obrigada por ser tão presente e amorosa, por cuidar e encher nossa família de carinho", afirmou ela no começo do texto.

Depois, Paula se declarou: "Você é meu primeiro amor e eu sou muito grata por Deus ter me escolhido para ser sua filha. Aproveite muito seu dia daí que estamos celebrando sua vida daqui também! FELIZ DIA! Com todo amor do mundo Paula e Theo. Ps.: já estamos morrendo de saudade", finalizou.

Confira a homenagem de Paula Amorim para a mãe:

Corpo real

Paula Amorim (33) mostrou seu corpo real dois meses após o nascimento de seu primeiro filho, Theo. Após engordar 10 quilos na gestação, a ex-BBB explicou que se alimentou bem e praticou exercícios físicos ao longo da gestação, o que ajudou a fazer com que seu corpo voltasse ao normal com mais facilidade.

"Por aqui estamos de volta aos treinos! [...] Postei uma foto de cropped e muita gente elogiou minha barriga, que eu voltei rápido, etc... mas calma aí... Meu corpo não recuperou tudo ainda", disse ela em um trecho da postagem.

