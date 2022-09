De volta aos treinos, Paula Amorim mostra corpo real após gravidez: "Tudo é um processo"

A ex-BBB Paula Amorim falou sobre a perda de peso após a gestação de seu primeiro filho com Breno Simões

Paula Amorim (34) usou as redes sociais para mostrar seu corpo real dois meses após o nascimento de seu primeiro filho, Theo, fruto de seu relacionamento com Breno Simões (33).

A ex-BBB, que engordou 10 quilos durante a gestação, explicou que se alimentou bem e praticou exercícios físicos ao longo da gestação, o que ajudou a fazer com que seu corpo voltasse ao normal com mais facilidade. Mas ela ressaltou que seu corpo ainda não se recuperou totalmente e pediu para que as pessoas não façam comparações, já que cada um é diferente.

"Por aqui estamos de volta aos treinos! Semana passada treinei duas vezes e essa semana quero treinar 3. Sobre treino, quero falar duas coisas com vocês. Ontem [domingo] postei uma foto de cropped e muita gente elogiou minha barriga, que eu voltei rápido, etc... mas calma aí", começou ela ao compartilhar uma sequência de vídeos nos Stories do Instagram.

Em seguida, Paula ainda falou sobre a importância de manter o abdômen ativado e melhorar a postura. "Primeiro é importante lembrar que eu treinei durante toda minha gestação e me alimentei bem e ganhei cerca de 10 kg. No parto a gente já perde cerca de 5 kg entre placenta, bebê, líquido. Ficou faltando pouquinho pra voltar ao meu peso normal. Na postura com o abdômen ativado o corpo fica mais certinho, a postura fica mais bonita. E manter o abdômen ativado ajuda na recuperação também."

A ex-BBB também mostrou que seu corpo está um pouco flácido ainda, mas ressaltou que tudo faz parte de um processo e o importante é ter paciência. "Então lembre-se sempre disso. Mas é claro que meu corpo não recuperou tudo ainda. Não fiquem achando que por aqui aconteceu um milagre. Tudo é um processo.

Tenha paciência com você... Nosso corpo passou por uma transformação durante quase 10 meses, não vai ser de uma hora pra outra que ele vai voltar. Se esforce, faça sua parte, curta o momento, mas sem pressa.

Confira as fotos do corpo de Paula Amorim após a gestação:

