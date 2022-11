Com cliques inéditos, Jayme Matarazzo se declara no aniversário da esposa: "Você é luz"

O ator Jayme Matarazzo publicou uma sequência de cliques com Luiza Tellechea e comemorou o aniversário da amada com linda declaração

Nesta sexta-feira, 25, Jayme Matarazzo (36) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua esposa, Luiza Tellechea, que completou mais um ano de vida nesta última quinta-feira, 24.

O ator compartilhou em seu perfil no Instagram uma sequência de cliques em que aparece em momentos de carinho com a mulher e o filho do casal, Antônio (1), e fez uma linda declaração de amor para ela.

"O meu amor @luizatellechea fez aniversário ontem, mas quem ganha presentes somos nós em te ter ao nosso lado todos os dias", afirmou o artista no começo da homenagem.

Em seguida, Jayme rasgou elogios para Luiza. "Você é luz, força, pureza, amor, bondade e faz a nossa vida feliz… Faz os nossos sonhos se tornarem possíveis… Faz da nossa família nosso Porto Seguro e nosso maior tesouro… E me faz sorrir diariamente do momento em que acordo até o nosso boa noite!!!", acrescentou.

Por fim, o artista se declarou para a aniversariante. "Te amo meu amor. Obrigado pela nossa história e por você ser quem é. Do seu jeitinho. Da sua maneira. Te amamos muito Parabéns!!!", completou.

Confira a homenagem de Jayme Matarazzo para a esposa:

Cliques raros com o filho

Discreto em relação à vida pessoal, Jayme Matarazzo encantou os seguidores ao compartilhar uma sequência de cliques raros ao lado do filho, Antonio, e da esposa, Luiza Tellechea. Nas imagens, eles aparacem curtindo alguns momentos juntos na nova casa, localizada na Serra da Cantareira, São Paulo. O ator explicou que a mudança aconteceu porque eles estão em busca de qualidade de vida e de conexão com a natureza.

