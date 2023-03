Com cliques divertidos, Lázaro Ramos presta bela homenagem para Vladimir Brichta: "Uma pessoa incrível"

Lázaro Ramos comemorou o aniversário de 47 anos de Vladimir Brichta com bela homenagem nas redes sociais

Lázaro Ramos (44) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para Vladimir Brichta (47), que completou mais um ano de vida nesta quarta-feira, 22.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator compartilhou uma sequência de cliques em que aparece ao lado do aniversariante do dia, inclusive alguns em que eles aparecem em momentos divertidos, e falou sobre a amizade deles.

"Hoje é aniversário de um amigo muito querido por mim e por todos vocês também: Vladimir Britcha. Crescemos juntos no teatro, compartilhamos muitos momentos felizes e sei que Vlad é uma pessoa incrível, generosa e que sempre traz muita felicidade a quem o rodeia", afirmou ele no começo do texto.

Em seguida, Lázaro falou da felicidade em dividir vários momentos com Vladimir e o parabenizou. "É sempre muito bom compartilhar momentos com você! Meu querido amigo, te desejo todo sucesso, amor e felicidade do mundo. Feliz vida, Viva Vlad", finalizou o artista.

Os fãs do marido de Taís Araújo (44) deixaram mensagens de felicitações para Vladimir Brichta nos comentários. "Parabéns, Vladimir... te admiro muito. Feliz aniversário", disse uma seguidora. "Feliz aniversário. Muita saúde e paz", escreveu outra. "Parabéns para esse grande artista! Que os orixás abençoe e ilumine sempre os seus caminhos com saúde e muitas alegrias com sucesso", desejou uma fã.

