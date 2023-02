Autor de nova novela da Globo descobriu ser primo de Lázaro Ramos durante carona

Elísio Lopes Jr., um dos autores de Amor Perfeito, nova novela da Globo, é primo do ator e diretor baiano

Natural da Bahia, Elísio Lopes Jr. (44), um dos autores de Amor Perfeito, nova novela da Globo, possui em seus lanços sanguíneos parentesco com Lázaro Ramos (45). O dramaturgo, diretor teatral, produtor, escritor e roteirista descobriu ser primo do marido de Taís Araujo (45) durante uma carona, em Salvador (BA).

Em entrevista à CARAS Brasil, o parceiro de Duca Rachid e Júlio Fischer na nova novela da Globo contou que a descoberta aconteceu há 13 anos, após um espetáculo de teatro na capital baiana. Fã de Lázaro Ramos - quem ele já possuía uma cumplicidade por meio do teatro -, Lopes Jr. foi, na ocasião, assistir ao ator como Sancho Pança em Dom Quixote.

No final da peça, o autor de Amor Perfeito ofereceu uma carona ao artista. "Ele aceitou e quando estávamos a caminho, passamos por uma casa e falei que meu avô morava naquele local. Foi aí que a gente descobriu, sem querer, que éramos primos, que havia um lanço sanguíneo entre o pai dele e meu tio", recordou o novelista, que a partir de então passou a chamar o ator de primo.

Logo depois, Elísio Lopes Jr. foi convidado por Lázaro Ramos para integrar o time de roteiristas de Espelho, programa comandado pelo ator no Canal Brasil desde 2006. Além da atração do canal pago, a parceria surgiu também no teatro e no cinema, como em Medida Provisória (2022), longa-metragem dirigido por Ramos que contou com Lopes Jr. como um dos roteiristas.