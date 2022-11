Com clique romântico, Fernanda Rodrigues celebra aniversário do marido: "Seu dia"

Fernanda Rodrigues postou um clique beijando o marido, Raoni Carneiro, e comemorou o seu aniversário de 41 anos

Fernanda Rodrigues(43) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seu marido. Nesta quarta-feira, 23, Raoni Carneiro completou 41 anos de vida, e ela fez questão de comemorar a data especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz publicou uma foto em que aparece dando um beijo no amado e o parabenizou por mais um ano de vida. "Seu dia e dia nosso. Te amo", escreveu a artista, que está há 14 anos casada com o diretor.

Nos comentários, os internautas elogiaram o casal e parabenizaram Raoni. "Casal mais lindo", disse uma seguidora. "Quanta lindeza. Parabéns, Raoni", comentou outra. "Linda foto, parabéns para ele", falou uma fã.

Fernanda e Raoni são pais de Luisa (12) e Bento (6), e decidiram celebrar a união com uma linda cerimônia em Portugal, na presença dos familiares e amigos. A celebração aconteceu ao ar livre na Quinta da Pacheca, em Lamego, e durante pôr do sol. A noiva apareceu deslumbrante com um vestido branco longo, com decote nas costas e calda longa. "Três anos de espera. Chegou o dia", celebrou a atriz na ocasião.

Confira a publicação de Fernanda Rodrigues com Raoni Carneiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Rodrigues (@ferodriguesoficial)

