Com clique inédito, Bianca Castanho se declara no aniversário do marido: "Minha vida"

Nas redes sociais, a atriz Bianca Castanho postou uma foto com o marido e se declarou ao comemorar o aniversário dele

A atriz Bianca Castanho usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quarta-feira, 6, Henry Canfield, seu marido, completou mais um ano de vida, e ela fez questão de prestar uma homenagem.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista publicou um clique em que aparece agarradinha com o amado, e prestou uma bela declaração de aniversário para ela. Além disso, ela não poupou elogios ao marido, com quem tem uma filha, Cecília, de 11 anos.

"E hoje é o dia do amor da minha vida!!!! A pessoa com o maior coração que eu conheço e que eu tenho o privilégio de dividir a vida! Te desejo muita saúde e que todos os seus sonhos se realizem, porque você merece!!! Te amo ontem, hoje e sempre…", declarou ela na legenda da publicação.

Os fãs de Bianca deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Lindos, parabéns pra ele. Tudo de bom. Que Deus continue abençoando ele e a família", disse uma seguidora. "Feliz Aniversário, para o Henry querido!!! Só realizações e muita saúde na vida de vocês!", escreveu outra. "Parabéns, muita saúde e felicidades", desejou uma fã.

Vale lembrar que Bianca e Henry se casaram em 2009. O casal e a filha moram nos Estados Unidos desde 2016. A atriz, que atuou em diversas novelas da Globo, SBT e Record, está longe das telinhas desde 2015. Seu último trabalho foi no comando do programa 'Pequenos Campeões', da emissora de Silvio Santos.

Atualmente, ela se dedica à dublagem de tramas mexicanas, turcas, realities e até animações. "Na novela eu fico presa a um biotipo por dez meses ou mais enquanto estou gravando. Na dublagem, eu faço desenho, vilã, gente alta, magra, idosa ou jovem, às vezes, várias no mesmo dia. Minha família brinca que é uma forma de aumentar as saudades. Para voltar a atuar no Brasil eu tenho que pensar um novo esquema para cuidar da minha filha e marido e tudo se encaixar bem", contou el em entrevista ao Jornal Extra, em 2019.

