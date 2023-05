Com foto em família, Tata Estaniecki presta comovente homenagem no aniversário de Júlio Cocielo: "Você é incrível"

O youtuber Júlio Cocielo completou 30 anos de vida e ganhou uma linda homenagem da esposa, Tata Estaniecki, nas redes sociais

Tata Estaniecki (29) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique encantador em família.

Na foto publicada no feed do Instagram, a influenciadora digital aparece com o filho recém-nascido, Caio, a filha mais velha, Beatriz (3), e o marido, Júlio Cocielo, que completou 30 anos nesta quinta-feira, 25.

Ao mostrar a família reunida para comemorar o aniversário do youtuber, que contou com um bolo todo de chocolate e com o escudo do São Paulo, time do coração do influencer, Tata prestou uma bela homenagem.

Leia também:Mama acessória? Tata Estaniecki se choca ao descobrir leite saindo da axila: ''Muito comum''

"A cada ano que passa, mais eu me surpreendo! Hoje o meu amor completa 30 anos. Acordei animadíssima, eu e Bibi preparamos um café na cama pro dia dele começar especial e depois curtimos nossa manhã em família. Perguntei pro Júlio sobre o que ele queria fazer a noite, pra deixar o dia dele ainda mais especial! Eu já logo pensei em chamar os amigos, pedir comida japonesa, decorar a mesa pra cantar aquele meeeega parabéns, etc... eis que ele me responde: 'o especial já tá aqui' (enquanto ele segurava o Caio dormindo no colo)! E assim finalizamos o dia dele, com nossa família completa, curtindo nossa casa e nossa nova rotina", contou a influenciadora no começo da postagem.

Em seguida, Tata rasgou elogios ao marido. "Posso dar o presente mais caro do mundo, (sim sou boa nos presentes eu juro hahaha mas pra ele é muito difícil!). Ele não liga pra marca e pra preço, ele valoriza os momentos! E isso me faz valorizá-lo ainda mais. Por mais que eu saiba o tanto que ele é especial, ainda me surpreendo nos pequenos detalhes!", acrescentou.

Por fim, ela se declarou para Cocielo. "Parabéns meu amor, você é incrível! Admiro sua humildade, sua honestidade, seu jeito simples de viver a vida, seu talento ÚNICO de fazer as pessoas rirem a sua volta e principalmente o quanto vc se doa pra nossa família. Que Deus abençoe ainda mais sua vida e seus sonhos! Sou sua fã número 1! Estarei sempre na primeira fileira aplaudindo de pé todas suas conquistas! Te amo, te amo, te amo! 'Almas gêmeas se reconhecem pelo olhar'", completou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Estaniecki Cocielo (@tata)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!