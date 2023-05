Tata Estaniecki e Júlio Cocielo deixam a maternidade com o filho caçula

O filho caçula de Tata Estaniecki e Júlio Cocielo nasceu no

Na tarde desta segunda-feira, 22, Tata Estaniecki (29) e Júlio Cocielo (29) deixaram a maternidade com o filho recém-nascido, Caio.

Ao deixarem o hospital, os papais posaram sorridentes com o menino, que estava enrolado em uma manda vermelha, mesma cor da roupa usada pela influenciadora digital.

O filho caçula do casal nasceu no último sábado, 20. A influenciadora digital anunciou o nascimento ao compartilhar uma foto com o recém-nascido, o marido e a filha mais velha, Beatriz (3). "Nossa família agora tá completa. Seja bem-vindo, Caio", escreveu a mamãe na legenda.

Depois, Estaniecki postou fotos do parto e falou sobre a chegada do filho. "Depois de 23 horas de trabalho de parto, Caio veio fazer parte dos taurinos teimosos hahaha nasceu dia 20/05. Graças a Deus deu tudo certo e agora nossa família tá completa!", declarou.

Confira as fotos de Tata e Cocielo deixando a maternidade com o filho:

Tata e Cocielo deixam à maternidade com Caio - Foto: Leo Franco/AgNews

Tata saindo da maternidade com o filho - Foto: Leo Franco/AgNews

Tata com o filho, Caio - Foto: Leo Franco/AgNews

Tata mostra Bia com o irmão

Radiante com a chegada do filho Caio, a Tata Estanieck compartilhou um momento especial entre o bebê e a filha, Beatriz. A conexão de irmãos acalentou o coração dos seguidores dela e do humorista Julio Cocielo.

Ainda no hospital, segurando o irmãozinho no colo, Bia posou para as fotos e emocionou a mamãe de segunda viagem. "Eu amo mais que tudo nesse mundo! Só de escrever essa legenda meus olhos encheram de lágrimas! Que Deus abençoe e proteja vocês, meus filhos. Que vocês sejam melhores amigos e contem comigo para sempre", escreveu na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!