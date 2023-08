Claudia Raia se derrete ao celebrar aniversário do marido: ''Homem da minha vida''

Atriz Claudia Raia faz linda declaração ao comemorar a chegada dos 54 anos do marido, Jarbas Homem de Mello, com quem tem Luca

Quem também está soprando velinhas nesta sexta-feira, 04, é Jarbas Homem de Mello! O dançarino está completando 54 anos e recebeu uma linda homenagem da esposa, Claudia Raia, nas redes sociais.

A artista, que tem o pequeno Luca, de cinco meses, com o ator, compartilhou um lindo vídeo reunindo alguns momentos do casal e declarou seu amor pelo pai de seu caçula, exaltando a parceria entre eles, que estão juntos há 11 anos.

"Meu Moisés, hoje é seu dia, feliz aniversário! Te desejo todo amor do mundo, obrigada por ser meu amigo, pai do Luquinha, o amor da minha vida e companheiro de todas as horas. Te amo pra sempre meu leonino, que seja um ciclo leve, fácil e amoroso", escreveu Claudia na legenda da postagem em seu perfil no Instagram.

No registro, Raia ainda diz: "04 de agosto. Pra mim, feriado nacional. Dia do meu amor, dia do meu companheiro, do homem da minha vida. Dia do pai do meu filho". "Muita paz, amor, harmonia, que Deus ilumine seus passos, ilumine seu caminho, para que a gente possa viver e se divertir, tanto que a gente faz todos os dias. Eu te amo", falou ainda.

