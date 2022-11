Claudia Raia celebra aniversário de Reynaldo Gianecchini: ‘Meu amor’

Atriz Claudia Raia deseja parabéns em aniversário de Reynaldo Gianecchini, completando 50 anos

Neste sábado, o ator Reynaldo Gianecchini (50) está completando 50 anos de vida. E para parabenizar o amigo, a atriz Claudia Raia (55) decidiu compartilhar em suas redes sociais fotos ao lado do colega de profissão.

“Reynaldo Gianecchini, meu amor, parabéns pelo seu dia, que alegria celebrar a sua vida! Seja bem-vindo aos 50, que seu segundo ato seja excepcional, leve, intenso, com muitas alegrias, amor e abundância. Desejo que você aproveite cada segundo dessa nova fase, garanto que é maravilhosa. Te amo muitooo!!!”, escreveu ela na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos, ela aproveitou para relembrar de momentos em que contracenou com o ator. Os fãs foram à loucura. “Affff como eu amava esses dois”, exclamou uma. “Parabéns Reynaldo, que Deus abençoe e ilumine sempre seu dia e sua vida”, desejou outra.

Veja a publicação de Claudia Raia desejando parabéns para Reynaldo Gianecchini por seus 50 anos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)



Reynaldo Gianecchini completa 50 anos de idade e comemora: ‘Cinquentei’

Reynaldo Gianecchini completou seus 50 anos de idade e aproveitou suas redes sociais para compartilhar sua primeira selfie “cinquentão”, e recebeu o amor de seus amigos e fãs. “Cinquentei! Com vitalidade, alegria de viver e muito mais senhor de mim! Só Gratidão!! Bora para a segunda metade do jogo”, brincou o ator, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.